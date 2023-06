Transparencia para solucionar debate sobre cine en Puerto Rico

Antes que nada, quiero señalar que solicité al Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para acceder a los fondos del Programa de Rescate Americano (ARPA). Cuando me avisaron de la reunión del Comité Evaluador, no contaba con el depósito del 5% del presupuesto que se había requerido. Lamentablemente, todavía estaba gestionando ese dinero con una casa de inversiones. El proyecto fue denegado. Así que no tengo razón para quejarme por esa denegación.