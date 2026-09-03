Una apuesta al futuro de la UPR
Fue un renacer de la comunidad universitaria. La Facultad de Humanidades vibró de nuevo, destaca Carmen Dolores Hernández
3 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
3 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
Hubo reencuentros y alegría. Hubo abrazos y sonrisas. Hubo conversaciones animadas. Las largas mesas que sentaron a más de seiscientos comensales transformaron los pasillos de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR en un lugar de convivencia y confraternización. Un grupo de estudiantes de esa facultad convirtió, por un día, aquellos pasillos en sede para un evento oficialmente llamado “Que la mesa sea la silla (porque aquí nos quedamos)”. Fue un festín protagonizado por platos confeccionados con productos locales -pepinillos y sandía; viandas, habichuelas y un delicioso pernil- y elaborados por varios chefs puertorriqueños muy reconocidos. Más que un festín, fue un verdadero banquete.
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