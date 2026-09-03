Hubo reencuentros y alegría. Hubo abrazos y sonrisas. Hubo conversaciones animadas. Las largas mesas que sentaron a más de seiscientos comensales transformaron los pasillos de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR en un lugar de convivencia y confraternización. Un grupo de estudiantes de esa facultad convirtió, por un día, aquellos pasillos en sede para un evento oficialmente llamado “Que la mesa sea la silla (porque aquí nos quedamos)”. Fue un festín protagonizado por platos confeccionados con productos locales -pepinillos y sandía; viandas, habichuelas y un delicioso pernil- y elaborados por varios chefs puertorriqueños muy reconocidos. Más que un festín, fue un verdadero banquete.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.