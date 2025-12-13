Opinión
Ana Teresa Toro
Unboxing

En el momento en que todo lo material, lo físico es desechable, nos vamos desechando un poco también, escribe Ana Teresa Toro

13 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Es impresionante ver chicas que semanalmente estrenan cinco y seis pares de zapatos promoviendo un estilo de vida insostenible y éticamente cuestionable para el medioambiente y para un modo de vida en el que no todos los objetos sean pensados como desechables, escribe Ana Teresa Toro (Shutterstock)

Importa la envoltura. Importa el lazo. Importa el misterio que provoca toparse con un objeto bellamente oculto. El estímulo a la imaginación —¿qué será?—, la expectativa que provoca el acto de la desenvoltura —¡ábrelo! ¡a ver!— y la sorpresa ante el descubrimiento de lo que se recibe como regalo es la parte más importante del rito de obsequiarnos que se experimenta en la época festiva y en fechas propicias para ello. Y no es que el interior no tenga su valor e, incluso, deba ser —o quisiéramos que fuese— lo más importante, pero el descubrir, el develar, el acto de esconder para luego mostrar, poco a poco, por la vía del esfuerzo propio es la forma más antigua de la seducción. Y, ¿a qué otra cosa hemos venido que no sea a dejarnos seducir?

