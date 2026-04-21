Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Urge pedir la estadidad de forma reiterada
Hawái solicitó admisión como estado desde 1903. Con el paso de los años presentó peticiones a esos fines en 48 ocasiones. Finalmente se convirtió en el estado 50 en el año 1959, subraya John Regis
21 de abril de 2026 - 7:00 PM
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