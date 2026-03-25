Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Anabelle Torres ColbergAnabelle Torres Colberg
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Quién ganó?

Durante gran parte de la vista, el secretario de la Gobernación ejecutó con notable disciplina el manual clásico de supervivencia política en escenarios adversos, escribe Anabelle Torres Colberg

25 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Ponce, Puerto Rico, Marzo 24, 2026 - - El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, compareció este martes a una Comisión Total encabezada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media / Araujo (Xavier Araújo)

Lo ocurrido ayer en Puerto Rico constituye, sin lugar a duda, un punto de inflexión para el Partido Nuevo Progresista (PNP). Más que una simple vista legislativa, se trató de un enfrentamiento directo entre el poder senatorial y lo que muchos perciben como el ejercicio fáctico del poder ejecutivo en el gobierno. Esta caracterización no resulta exagerada si se considera, por un lado, la conocida inclinación del presidente del Senado a llevar las prerrogativas de su cargo hasta los límites que permite la doctrina de separación de poderes y, por otro, las reiteradas expresiones de la propia gobernadora al proyectar que ella y Francisco Domenech son “de un mismo pájaro las dos alas”.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
SenadoFrancisco DomenechGobierno de Puerto RicoContratos de gobiernoPolitankThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Anabelle Torres Colberg

Anabelle Torres Colberg

Arrow Icon
La autora es abogada y analista de temas políticos.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: