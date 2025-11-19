Opinión
19 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
prima:Vulnerabilidad geopolítica: Puerto Rico en la mira

La isla enfrenta una vulnerabilidad geopolítica creciente mientras el Caribe vuelve a militarizarse, opina Guarionex Padilla

19 de noviembre de 2025 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A diferencia de cualquier país soberano, no participamos en la determinación de qué implica ese posicionamiento ni de qué consecuencias acarrea para nuestras comunidades, que ya han sufrido el calvario de la presencia militar en el pasado, sostiene Guarionex Padilla. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)

La discusión pública sobre la seguridad de Puerto Rico suele reducirse a clichés, pero los hechos obligan a un análisis más serio: nuestro archipiélago se encuentra hoy dentro del alcance operativo de los drones militares venezolanos. Vemos reportes internacionales al respecto y la expansión del arsenal de vehículos aéreos no tripulados en América Latina —incluido el desarrollo de capacidades de largo alcance por parte del gobierno venezolano—. La situación trastoca por completo la narrativa oficial de que la presencia militar estadounidense en el Caribe responde exclusivamente al “combate al narcotráfico”. Ese discurso ya no convence a nadie. El Caribe ha vuelto a ser zona de guerra porque así lo ha querido el presidente Trump.

El autor es maestro en el Sistema público de enseñanza y Estudiante Graduado de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
