La discusión pública sobre la seguridad de Puerto Rico suele reducirse a clichés, pero los hechos obligan a un análisis más serio: nuestro archipiélago se encuentra hoy dentro del alcance operativo de los drones militares venezolanos. Vemos reportes internacionales al respecto y la expansión del arsenal de vehículos aéreos no tripulados en América Latina —incluido el desarrollo de capacidades de largo alcance por parte del gobierno venezolano—. La situación trastoca por completo la narrativa oficial de que la presencia militar estadounidense en el Caribe responde exclusivamente al “combate al narcotráfico”. Ese discurso ya no convence a nadie. El Caribe ha vuelto a ser zona de guerra porque así lo ha querido el presidente Trump.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.