Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Carlos Vega MartínezJuan Carlos Vega Martínez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Xania Monet: la inteligencia artificial y la pregunta por el arte

Para muchos jóvenes, la autenticidad ya no se define siempre por el origen humano de una obra, opina Juan Carlos Vega

2 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las escuelas de música, teatro, danza, artes visuales, diseño y otras disciplinas no deberían formar estudiantes para competir con las máquinas en términos de velocidad de producción, indica Juan Carlos Vega. (Shutterstock)

La aparición de Xania Monet no es una anécdota tecnológica, sino un síntoma cultural. Esta “cantante” no tiene cuerpo físico, biografía ni historia de vida. Tampoco tiene garganta ni diafragma. Es un proyecto de inteligencia artificial impulsado por Telisha “Nikki” Jones, poeta y diseñadora de Mississippi, quien escribe letras y utiliza aplicaciones de IA para convertirlas en canciones. Aun así, Xania ha entrado en las listas de Billboard, ha acumulado millones de reproducciones y hasta ha “firmado” un contrato discográfico millonario.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Inteligencia artificialCantantesMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Juan Carlos Vega Martínez

Juan Carlos Vega Martínez

Arrow Icon
Catedrático Auxiliar del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: