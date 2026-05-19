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prima:Xi, Trump y la trampa de Tucídides

¿Estados Unidos estará dispuesto a ceder su hegemonía de manera pacífica? Cuestiona Mayra Vélez Serrano

19 de mayo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Estados Unidos estará dispuesto a ceder su hegemonía de manera pacífica? Cuestiona Mayra Vélez Serrano (Kenny Holston)

En la disciplina de relaciones internacionales —creada en 1919 para entender las causas de la guerra— se han desarrollado múltiples teorías agrupadas en dos paradigmas: el liberalismo y el realismo. De estas, el realismo ha ejercido la mayor influencia en la política exterior de Estados Unidos. Su tradición intelectual puede trazarse desde la publicación de la Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, en el 431 a.C. Éste fue el primer historiador en explicar una de las guerras más destructivas de su tiempo sin recurrir a la mitología ni a la intervención divina. Concluyó que la guerra surgió del ascenso de Atenas y del miedo que esto provocó en Esparta.

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ACERCA DEL AUTOR
Mayra Vélez Serrano

Mayra Vélez Serrano

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Catedrática Auxiliar en el Departamento de Ciencias Políticas UPR-Río Piedras. Es profesora de Relaciones Internacionales y Métodos de Investigación.
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