En la disciplina de relaciones internacionales —creada en 1919 para entender las causas de la guerra— se han desarrollado múltiples teorías agrupadas en dos paradigmas: el liberalismo y el realismo. De estas, el realismo ha ejercido la mayor influencia en la política exterior de Estados Unidos. Su tradición intelectual puede trazarse desde la publicación de la Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, en el 431 a.C. Éste fue el primer historiador en explicar una de las guerras más destructivas de su tiempo sin recurrir a la mitología ni a la intervención divina. Concluyó que la guerra surgió del ascenso de Atenas y del miedo que esto provocó en Esparta.