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La deforestación en la Amazonía brasileña cae a su menor nivel en casi 40 años

El resultado supone un mínimo histórico producto de décadas de mediciones y supera el anterior récord

16 de octubre de 2026 - 4:06 PM

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Fotografía aérea de archivo del 7 de noviembre de 2024 que muestra el río Tapajós, en la Amazonía brasileña. (Isaac Fontana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 41.8 % entre agosto de 2025 y julio de 2026 y alcanzó el menor nivel registrado desde que comenzó a realizarse la medición en 1988, informó este viernes el Gobierno.

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En total fueron destruidos 3,335 kilómetros cuadrados de vegetación en la más extensa selva tropical del planeta, según los datos del sistema por satélite Prodes, divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que son más precisos y detallados que los informes que se divulgan mes a mes.

Se trata del cuarto año consecutivo de reducción de la devastación luego de los 11,504 kilómetros cuadrados de bosques que fueron destruidos en 2022, el último del mandato del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

El resultado supone un mínimo histórico en casi cuatro décadas de mediciones y supera el anterior récord, de 4,571 kilómetros cuadrados, registrado en 2012.

El Gobierno atribuyó la reducción a las políticas de prevención y control de la deforestación, que combinan la vigilancia por satélite, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso como meta para el país alcanzar la deforestación cero en la Amazonía para el año 2030.

Desde 2023, las autoridades ambientales han realizado 76,095 operativos de fiscalización en todo Brasil e impuesto 25,101 multas por infracciones relacionadas con la deforestación, por un valor total de 11,800 millones de reales ($2,322 millones), según datos oficiales.

Tags
Cambio climáticoAmazonasDeforestación
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