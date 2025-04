La Cámara baja puede votar esta semana por la resolución que guiará los recortes presupuestarios, en medio de críticas

“La resolución presupuestaria no constituye la ley en sí, sino solo el puntapié inicial necesario para el inicio de la reconciliación. La enmienda del Senado, tal como fue aprobada no modifica las instrucciones de reconciliación de la Cámara de Representantes que aprobamos hace semanas. Si bien el Senado optó por un enfoque diferente en sus instrucciones, la resolución enmendada no nos impide en absoluto lograr nuestros objetivos en el proyecto de ley de reconciliación final”, indicó Johnson.