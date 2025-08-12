Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Líderes de la ciudad de Washington D.C. protestan la decisión de Trump de federalizar su Policía

“Es inquietante y sin precedentes”, dijo la alcaldesa, Muriel Bowser

12 de agosto de 2025 - 10:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno de Washington D.C. cuestiona la intervención ordenada por el presidente Trump sobre su Policía. (Mark Schiefelbein)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Los líderes de Washington D.C. denuncian como una acción sin precedentes la decisión del presidente Donald Trump de federalizar la Policía local y movilizar la Guardia Nacional, dando un golpe más al limitado gobierno propio de la capital estadounidense.

RELACIONADAS

“Es inquietante y sin precedentes”, indicó la alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, en una ciudad que ha rechazado de forma abrumadora, como a otros republicanos, las candidaturas presidenciales de Trump.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto a los secretarios de Defensa, Justicia, Interior y el director del FBI, Trump informó que declaró una emergencia en la capital estadounidense a causa de la criminalidad, pese a que en los últimos dos años ha habido una reducción en los delitos violentos.

En los primeros siete meses y medio del año, han ocurrido menos delitos violentos que en cualquier otro momento en los últimos 15 años.

Pese a ello, luego de amenazar por días con ejercer pleno control de la ciudad capital – expresiones que avivó tras el asesinato de un funcionario del equipo de la comisión que identifican como Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOG)-, Trump informó al Congreso que por 30 días tomará control de la Policía de Washington D.C. y asignará 800 guardias nacionales a tareas de patrullaje.

“Nuestra capital ha sido tomada por pandillas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar. Y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder”, dijo Trump.

Como presidente de Estados Unidos, Trump tiene un poder especial sobre la ciudad capital, que le da mayor espacio para pasar por encima del gobierno local. Pero, de todos modos, dijo que la intervención en Washington D.C. es una advertencia para otras ciudades demócratas, como Nueva York, Chicago (Illinois) y Los Ángeles (California).

Entre 1995 y 2001, el Congreso impuso una junta de control fiscal sobre el gobierno electo de Washington D.C..

Trump toma sus acciones a base de un apartado de la ley de gobierno propio de Washington D.C., aprobada por el Congreso en 1973, que otorga el poder al presidente ara controlar hasta por 30 días la Policía Metropolitana de Washington D.C..

En ese sentido, Trump informó al Congreso de su decisión.

La Casa Blanca indicó que unos 500 agentes federales – incluidos más de 100 que fueron asignados durante el fin de semana-, y 800 miembros de la Guardia Nacional trabajarían con la Policía, bajo la dirección del director de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), Terry Cole, confirmado el mes pasado en su puesto.

“No hay un aumento en la delincuencia en este momento, que es lo que lamentablemente el presidente está tratando de decir”, indicó el presidente del Concejo Municipal de Washington D.C., Phil Mendelson.

Pese a denunciar con fuerza la retórica de Trump, líderes de la ciudad no estaban convencidos de cuáles son sus intenciones, si ejercer un pleno control de la seguridad en la capital o solo enviar un mensaje político.

“Hubo cientos de policías federales adicionales de diferentes agencias durante el fin de semana (en las calles de D.C.). No creo que el ciudadano promedio haya notado mucha diferencia. La Policía federal se coordinará con nuestro Departamento de Policía. Creo que eso podría ser una gran ventaja. Esa no es la impresión que dio el presidente”, dijo Mendelson, en entrevista en la emisora radial WTOP.

Mendelson sostuvo que Trump utilizó en su conferencia de prensa una retórica “falsa y dañina”.

“Insinuó que el gobierno federal dirigirá nuestro departamento de policía. Mi última conversación con lajefa policial fue que será una continuación de la colaboración que se hamantenido durante años”, sostuvo el líder del Concejo Municipal.

Tags
Washington D. C.Donald TrumpPolicía de Estados UnidosCrímenes
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: