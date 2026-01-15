Pablo José Hernández propone legislación que ordenaría estudio sobre la integración de inteligencia artificial a la salud

Washington D.C. - El comisionado residente Pablo José Hernández propuso legislación que persigue examinar cómo la inteligencia artificial puede reducir, de manera segura, la carga administrativa en el sistema de salud y fortalecer la protección de los datos de los pacientes.

La legislación, presentada en la Cámara de Representantes junto al vicepresidente del Caucus Demócrata, Ted Lieu (California), reclamaría al Departamento de Salud de Estados Unidos un estudio abarcador “sobre el uso responsable de tecnologías de inteligencia artificial para modernizar las funciones administrativas y clericales en hospitales, consultorios médicos, planes de salud y otras entidades cubiertas, garantizando al mismo tiempo el estricto cumplimiento de los requisitos de privacidad del paciente y seguridad de los datos establecidos por la ley HIPAA”.

“Esta medida busca explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a reducir la carga administrativa de los profesionales de salud, mejorar la eficiencia del sistema y, al mismo tiempo, proteger la privacidad y seguridad de la información médica de los pacientes”, indicó Hernández, al acentuar que el Departamento de Salud estadounidense anunció esfuerzos para incrementar la integración de la inteligencia artificial en los servicios médicos, la ciberseguridad y la eficacia del gobierno.

La legislación ordenaría a la Secretaría de Salud evaluar cómo la tecnología de inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia administrativa, la precisión y rapidez en la gestión de los récords médicos, proteger la intimidad de las personas, la seguridad, la integridad de los datos y detectar, prevenir y mitigar amenazas contra la seguridad de servicios por internet.

Persigue, además, que la Secretaría de Salud consulte con expertos sobre el tema.