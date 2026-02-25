Pablo José Hernández y los boricuas del Congreso denuncian como divisivo e iluso el mensaje de Trump
El comisionado residente afirmó que faltaron propuestas para atender los problemas del costo de vida
25 de febrero de 2026 - 12:51 AM
25 de febrero de 2026 - 12:51 AM
Washington D.C. - Los boricuas del Congreso, todos demócratas, denunciaron esta noche el mensaje sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump como divisivo, iluso y lleno de mentiras.
“Esta noche debió ser un llamado a la unidad. La falta de seriedad, decencia y civismo en el mensaje de estado lamentablemente ya no sorprende”, dijo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien asistió al mensaje.
El comisionado sostuvo que “en el mensaje faltaron propuestas concretas para atender los problemas del costo de vida, la salud, y la energía”, pero “en su lugar, hubo ataques y burlas hacia la oposición política y gran parte de la nación americana”.
“Trump puede mentir todo lo que quiera sobre la economía esta noche. Los estadounidenses no compran eso”, dijo la congresista Nydia Velázquez (Nueva York).
Por su parte, el congresista Darren Soto (Florida) afirmó que el discurso fue “delirante, divisivo y lleno de engaños”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: