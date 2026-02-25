Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández y los boricuas del Congreso denuncian como divisivo e iluso el mensaje de Trump

El comisionado residente afirmó que faltaron propuestas para atender los problemas del costo de vida

25 de febrero de 2026 - 12:51 AM

Los boricuas del Congreso criticaron con fuerza el mensaje de Trump. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Los boricuas del Congreso, todos demócratas, denunciaron esta noche el mensaje sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump como divisivo, iluso y lleno de mentiras.

“Esta noche debió ser un llamado a la unidad. La falta de seriedad, decencia y civismo en el mensaje de estado lamentablemente ya no sorprende”, dijo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien asistió al mensaje.

El comisionado sostuvo que “en el mensaje faltaron propuestas concretas para atender los problemas del costo de vida, la salud, y la energía”, pero “en su lugar, hubo ataques y burlas hacia la oposición política y gran parte de la nación americana”.

“Trump puede mentir todo lo que quiera sobre la economía esta noche. Los estadounidenses no compran eso”, dijo la congresista Nydia Velázquez (Nueva York).

Por su parte, el congresista Darren Soto (Florida) afirmó que el discurso fue “delirante, divisivo y lleno de engaños”.

El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.Trump recibe aplausos tras tomar su posición en el hemiciclo federal.Trump también honró al contramaestre de la Guardia Costera Scott Ruskan, un nadador que rescató a Milly Cate, a su lado, durante las inundaciones en el condado de Kerr en Texas. Ruskan recibió la medalla de Legión al Mérito durante el mensaje.
1 / 28 | Así transcurrió el mensaje de estado de la Unión del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso. - The Associated Press
Puerto RicoDiáspora boricuaPablo José Hernández RiveraNydia VelázquezDonald Trump
