“Significativamente limitada” la capacidad de FEMA de responder a una emergencia nacional durante el cierre parcial del gobierno

Washington D.C. - La capacidad de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para mantener el funcionamiento del gobierno durante una emergencia se ha visto “significativamente limitada” en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un correo electrónico enviado a la jefa interina de FEMA, Karen Evans – divulgado por el diario The Washington Post-, indica que “si ocurriera una emergencia nacional durante un lapso en las asignaciones, la postura de continuidad de la nación estaría en mayor riesgo”.

FEMA es una de las oficinas afectadas por el cierre parcial del DHS, que cumplió 10 días el lunes.

Dentro de FEMA, la Oficina de Programas de Continuidad Nacional tiene la tarea de mantener el funcionamiento del Ejecutivo en caso de una catástrofe.

Por ejemplo, indica el diario, esa oficina tiene el deber de garantizar que el presidente de Estados Unidos y los directivos de los departamentos de gobierno puedan mantenerse en contacto “durante desastres masivos, amenazas nucleares y ataques terroristas, y también gestiona el Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS)”.

Pero, debido al cierre – en momentos en que el presidente Donald Trump tiene previsto ofrecer su mensaje sobre el estado de situación de Estados Unidos-, empleados de esa oficina están suspendidos de sus funciones, o se han pospuesto ejercicios de los sistemas de alerta o entrenamientos.

El correo electrónico que cita el periódico indica además que “las actividades esenciales se ven obstaculizadas por la escasez de personal”, lo que dificulta “la capacidad del gobierno para mantener el liderazgo, mantener las funciones esenciales y garantizar una comunicación fiable durante la crisis”.

“El cierre limita la interacción con socios clave y dificulta los preparativos para eventos como el Mensaje sobre el Estado de la Unión de esta semana... y otros eventos nacionales, lo que aumenta el riesgo para la capacidad del país de sostener el gobierno durante emergencias”, agrega la comunicación.

La portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, señaló, sin embargo, que aunque los viajes de entrenamiento están suspendidos, se autorizan los que son necesarios para la seguridad nacional y que las operaciones vinculadas al mensaje de Trump “no se verán afectadas”.