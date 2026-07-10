Asalto en el rancho: los Gigantes ganan el Bayamón en el inicio de las semifinales

Los Gigantes comenzaron su “revancha” de postemporada con un primer golpe en la carretera.

Tremont Waters anotó 19 puntos y Jaylen Nowell agregó 17 para Carolina-Canóvanas recuperarse de una desventaja temprana de 17 puntos, ganando, 78-69, sobre los Vaqueros de Bayamón en el primer juego de semifinales de conferencia en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El conjunto de dirigente nacional Carlos González ahora tiene ventaja de cancha local. Recibe el sábado a los Vaqueros en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.

Chad Baker- Mazara debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 10 puntos saliendo del banco. Daniel Rivera, Novato del Año, también tuvo 10, al igual que George Conditt IV.

Bayamón, líder del torneo regular con 22-12, comenzó los playoffs sin el importado Jae Crowder, quien abandonó el equipo días antes de comenzar la acción.

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Jassel Pérez fue el mejor por los Vaqueros con 25 puntos. Jordan Cintrón lo siguió con 17 tantos.

El banco de Carolina-Canóvanas fue mejor que el local (25-11) para monarcas de 2023 salir airosos de la Ciudad del Chicharrón.

La serie es una revancha de semifinales del año pasado. Los Vaqueros barrieron el duelo en cuatro juegos. Esta vez, tendrá que venir de atrás si quieren adelantar de fase.

Pérez, recuperado de una fuerte caída con República Dominicana durante la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2027, cerró el primer parcial con un triple para los locales ganar 23-9.

El quisqueyano atinó siete puntos, al igual que Jordan Cintrón en el inicio caliente de los campeones defensores.

La defensa vaquera agobió a Carolina-Canóvanas, que tiró para un 33 por ciento en la primera mitad. Pese al marasmo ofensivo, los visitantes cerraron la primera abajo por cinco puntos, 34-29, después de verse abajo por 17 unidades.

Baker-Mazara, en su debut en la liga, ingresó en el segundo parcial e inyectó de energía a los Gigantes, encestando siete puntos para reducir el déficit previo al descanso.

Carolina-Canóvanas tomó la ventaja en el tercer parcial con un triple de Evander Ortiz, poniendo el marcador 49-46.

Cintrón y Pérez mantuvieron a los locales en juego para recuperar la ventaja. El periodo cerró con un tapeo del novato Daniel Rivera para mantener las hostilidades igualadas a 53.

Baker-Mazera reapareció en el cuarto con un triple que alejó a los Gigantes, 60-55, silenciando el rancho vaquero. “Los de la C” no frenaron su empuje y continuaron con su racha, coronada con un bombazo de Hunter Tyson para una ventaja de doble dígitos, 67-57 con 3:19 minutos en el reloj, definiendo el partido.