BSNF: Imani Stafford-McGee, hermana de JaVale McGee, reforzará a Juana Díaz
La canastera con experiencia en la WNBA se une a las Monarcas
2 de septiembre de 2025 - 5:10 PM
2 de septiembre de 2025 - 5:10 PM
Imani Stafford-McGee, hermana del importado campeón de los Vaqueros de Bayamón y tres veces monarca de la NBA JaVale McGee, reforzará al quinteto de Juana Díaz en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).
La centro de 6′7′' pies sustituirá a Lanetta Williams, informó el equipo en un comunicado de prensa.
Las Monarcas, que juegan para 1-1, reciben el martes a las Pollitas de Isabela. Sttaford-McGee tiene en agenda debutar el jueves en Caguas contra las Criollas.
Stafford-McGee, de 30 años, militó en la WNBA con los equipos de Chicago Sky, Atlanta Dream y Dallas Wings.
En su más reciente campaña en China, registró promedios de 18.8 puntos y 16.1 rebotes en 32 partidos, consolidándose como una de las jugadoras más dominantes de la WCBA.
Sttaford- McGee es egresada de la Universidad de Texas.
La plaza de Juana Díaz, al mando del técnico Raymond Cintrón, se unió a la liga este año como franquicia de expansión.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: