Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Imani Stafford-McGee, hermana de JaVale McGee, reforzará a Juana Díaz

La canastera con experiencia en la WNBA se une a las Monarcas

2 de septiembre de 2025 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imani Stafford-McGee con una camiseta de las Monarcas de Juana Díaz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Imani Stafford-McGee, hermana del importado campeón de los Vaqueros de Bayamón y tres veces monarca de la NBA JaVale McGee, reforzará al quinteto de Juana Díaz en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

RELACIONADAS

La centro de 6′7′' pies sustituirá a Lanetta Williams, informó el equipo en un comunicado de prensa.

Las Monarcas, que juegan para 1-1, reciben el martes a las Pollitas de Isabela. Sttaford-McGee tiene en agenda debutar el jueves en Caguas contra las Criollas.

Stafford-McGee, de 30 años, militó en la WNBA con los equipos de Chicago Sky, Atlanta Dream y Dallas Wings.

En su más reciente campaña en China, registró promedios de 18.8 puntos y 16.1 rebotes en 32 partidos, consolidándose como una de las jugadoras más dominantes de la WCBA.

Sttaford- McGee es egresada de la Universidad de Texas.

La plaza de Juana Díaz, al mando del técnico Raymond Cintrón, se unió a la liga este año como franquicia de expansión.

Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros.Los Vaqueros posan con el campeonato 2025 del BSN.Rayjon Tucker donquea en el quinto juego de la final para encender a la fanaticada temprano en el partido.
1 / 26 | Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN. Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. - José Raúl Santana

Tags
BSNFJuana Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: