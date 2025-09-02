BSNF: Isabela y Santurce colideran la tabla de posiciones de un reñido inicio de torneo

Disputados los 11 primeros días de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Pollitas de Isabela y las Cangrejeras de Santurce colideran la tabla de posiciones de la liga con marca de tres victorias y una derrota.

El quinteto comandado por el técnico Rafael Muñiz -que fue equipo de expansión hace dos años- alcanzó el tope del BSNF el domingo con una victoria, 74-62, sobre las subcampeonas Gigantes de Carolina (2-2).

Ayer, las Cangrejeras de Santurce (3-1) vencieron 80-69 a las Cafeteras de Yauco (1-3), igualando con Isabela.

Las Pollitas lograron sus otras dos victorias precisamente ante Yauco y sucumbieron frente a Carolina el 26 de agosto.

Le siguen las Explosivas de Moca (2-1) tras derrotar 82-70 a las Leonas de Ponce (1-2) el domingo. También las Ganaderas de Hatillo (2-1), que aguaron la fiesta en Caguas.

Paridad en la tabla

Las Explosivas, por su lado, perdieron ante las Criollas de Caguas (1-2) y vencieron a las Atenienses de Manati (0-2).

En tanto, las campeonas cayeron ante las Cafetaleras, pero se impusieron frente a las Criollas, Gigantes y ahora Cafeteras,

Carolina era el siguiente equipo en el escalafón con registro de 2-2.

Las nuevas franquicias ya ganaron

Proseguían en el standing las debutantes Monarcas de Juana Díaz y Caguas.