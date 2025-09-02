Opinión
2 de septiembre de 2025
78°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Isabela y Santurce colideran la tabla de posiciones de un reñido inicio de torneo

Las Cangrejeras ganaron el lunes, en una jornada en donde también prevaleció Hatillo sobre Caguas

2 de septiembre de 2025 - 12:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conjunto isabelino tiene marca de 3-1. (Pollitas de Isabela)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Disputados los 11 primeros días de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Pollitas de Isabela y las Cangrejeras de Santurce colideran la tabla de posiciones de la liga con marca de tres victorias y una derrota.

RELACIONADAS

El quinteto comandado por el técnico Rafael Muñiz -que fue equipo de expansión hace dos años- alcanzó el tope del BSNF el domingo con una victoria, 74-62, sobre las subcampeonas Gigantes de Carolina (2-2).

Ayer, las Cangrejeras de Santurce (3-1) vencieron 80-69 a las Cafeteras de Yauco (1-3), igualando con Isabela.

Las Pollitas lograron sus otras dos victorias precisamente ante Yauco y sucumbieron frente a Carolina el 26 de agosto.

Le siguen las Explosivas de Moca (2-1) tras derrotar 82-70 a las Leonas de Ponce (1-2) el domingo. También las Ganaderas de Hatillo (2-1), que aguaron la fiesta en Caguas.

Paridad en la tabla

Las Explosivas, por su lado, perdieron ante las Criollas de Caguas (1-2) y vencieron a las Atenienses de Manati (0-2).

En tanto, las campeonas cayeron ante las Cafetaleras, pero se impusieron frente a las Criollas, Gigantes y ahora Cafeteras,

Carolina era el siguiente equipo en el escalafón con registro de 2-2.

Las nuevas franquicias ya ganaron

Proseguían en el standing las debutantes Monarcas de Juana Díaz y Caguas.

Yauco y Ponce, equipos que también regresaron a la liga esta temporada vía traslados de otros pueblos, estaban en la octava y novena posición, mientras las Atenienses se mantienen como él único equipo sin victorias con dos derrotas.

