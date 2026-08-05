“Este grupo es especial”: los Santeros festejaron con champán su pase a la final del BSN

Los Santeros de Aguada celebraron el martes con champán el campeonato de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el boleto a la serie final.

Así de bien se siente la escuadra dirigida por Rafael “Pachy” Cruz tras completar una remontada que pocos anticipaban.

“Ante las altas y bajas, como le pasa a todos los equipos, nos mantuvimos trabajabando, humildes, enfocados en mejorar como grupo. Para mí es un orgullo ver cómo este equipo ha crecido, cómo se ha unido y ha jugado, no por el nombre en la espalda, sino por el que tiene al frente”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

Los Santeros cerraron la serie el martes en la carretera al vencer 95-89 a los Leones de Ponce en el sexto juego en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

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Aguada disputará su primera final desde 2019. Ganó el título en aquella ocasión ante Ponce.

Esta vez, chocará ante los campeones Vaqueros de Bayamón a partir del próximo domingo. El segundo partido en Aguada será el miércoles.

El dirigente identificó el inicio de la postemporada, luego de cerrar la fase regular con marca de 17-17, como el momento en que el equipo terminó de consolidarse.

En la recta final de la fase regular, los Santeros incorporaron al estelar importado Joel Soriano y también empezaron a contar con los servicios del veterano John Holland, quien apenas jugó en la primera etapa del torneo.

“Ya el equipo se venía uniéndose con la llegada de Joel Soriano. Hubo unos juegos de adaptación que no fueron muy fáciles porque cambiamos la forma en que estábamos jugando. Ahí empezamos a ver destellos”, dijo Cruz.

“Luego viene la llegada de John Holland y, cuando regresamos de la ventana (tras el receso previo a los playoffs), empezamos a trabajar, a ver más videos, a ver cómo nos íbamos a mover con Soriano. Ahí empezamos a engranar y a definir la forma en que íbamos a jugar”.

Aguada dominó a los Capitanes de Arecibo en la primera etapa de la postemporada y luego a Ponce en la final de la conferencia.

“Ponce fue un equipo parecido a nosotros en cuanto a la ruta. También vino de menos a más. Fuimos equipos que luchamos, que ‘cliqueamos’ en un momento oportuno y pasamos a la postemporada”, comparó Cruz.

No por casualidad, el lema “A pico y pala” acompaña al equipo durante toda la temporada y aparece estampado en sus camisetas.

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Desde el domingo, Aguada enfrentará en la final a los Vaqueros, considerados por muchos el principal favorito para conquistar el título. Bayamón fue el mejor equipo en la regular con 22-12 y viene de sacar del camino a Carolina-Canóvanas y Caguas.

Cruz comparte ese análisis, aunque entiende que su equipo se ha ganado la oportunidad de competir.

“Es el campeón y el equipo que, básicamente, ha estado en control de su conferencia y de la liga. Muy sólido en toda la temporada”, describió Cruz.

“Tenemos las manos llenas. Pero este grupo es especial. Este equipo ha trabajado y crecido muchísimo. Así que estamos bendecidos de esta oportunidad de enfrentarnos a un gran equipo como Bayamón”, indicó Cruz con tres campeonatos como dirigente con Arecibo.

Los Vaqueros y los Santeros dividieron honores (1-1) durante la temporada regular, aunque ambos encuentros se disputaron temprano en el calendario y difícilmente sirven como parámetro para una serie final.

Aguada llega respaldado por el liderazgo de Joel Soriano, Rigoberto Mendoza, John Holland, el capitán Iván Gandía y el exvaquero Jacob Wiley, además de una identidad colectiva que le ha permitido superar las expectativas.

Cruz, sin embargo, mantiene el mismo discurso que ha acompañado a su equipo durante toda la campaña.