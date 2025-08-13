Apretada lucha en el oeste de la Americana y la Nacional

La División Este de la Liga Americana sigue siendo competida, aunque hace años dejó de ser exclusivamente de los Yankees y de los Red Sox. El Este de la Nacional lleva temporadas de batalla entre Atlanta, Filadelfia y Nueva York.

Pero esta campaña, en especial en esta recta final, la lucha en las Divisiones Oeste de la Liga Americana y de la Liga Nacional se ha tornado de las más reñidas, al punto de que hay un empate en la primera posición en ambos circuitos.

Luego de la acción del martes, los Mariners de Seattle y los Astros de Houston amanecieron empatados con 63-57 en su grupo en la Americana.

Por otro lado, en la División Oeste de la Liga Nacional, los Padres de San Diego le dieron alcance a los Dodgers de Los Ángeles, y ahora ambos juegan para 68-52.

PUBLICIDAD

Seattle aprovechó el descenso de los Astros, que juegan para 11-13 desde el regreso de la pausa del Juego de Estrellas, y con una racha de ocho triunfos consecutivos, y 10 en los últimos 11 juegos, los Mariners alcanzaron a Houston.

Houston, en el mismo lapso de 11 juegos en que Seattle ha estado casi perfecto, jugó para 5-6.

La llegada del puertorriqueño Carlos Correa, en un cambio desde Minnesota, no ha sido suficiente para enderezar a los Astros, a pesar de que está bateando .364 con dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y siete anotadas.

Los Astros tenían siete juegos de ventaja para el primer domingo del mes de julio, y una semana después, el 13 de julio, todavía estaban al frente por cinco juegos sobre Seattle.

Shohei Ohtani está teniendo otra temporada digna de un premio de Jugador Más Valioso con .284, 43 jonrones y 79 empujadas, pero los Dodgers ahora comparten el liderato de su grupo. (Wally Skalij)

En la Nacional, los Dodgers han ganado 10 y perdido 13 juegos desde la reanudación de la temporada tras el Juego de Estrellas, mientras los Padres, que habían estado primeros a principios de la temporada, tienen 16-8 en el mismo lapso.

San Diego, que tuvo una racha de seis triunfo en línea a finales de julio, ha ganado luego de ese avance siete de los últimos 10.