Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
89°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apretada lucha en el oeste de la Americana y la Nacional

Seattle y Houston, por un lado, y San Diego y Los Ángeles, en el otro, están empatados en el primer lugar de sus respectivos grupos

13 de agosto de 2025 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa (derecha) regresó a Houston y entró de inmediato a producir, pero aun así los Astros han seguido perdiendo terreno en su división. (Greg M. Cooper)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La División Este de la Liga Americana sigue siendo competida, aunque hace años dejó de ser exclusivamente de los Yankees y de los Red Sox. El Este de la Nacional lleva temporadas de batalla entre Atlanta, Filadelfia y Nueva York.

RELACIONADAS

Pero esta campaña, en especial en esta recta final, la lucha en las Divisiones Oeste de la Liga Americana y de la Liga Nacional se ha tornado de las más reñidas, al punto de que hay un empate en la primera posición en ambos circuitos.

Luego de la acción del martes, los Mariners de Seattle y los Astros de Houston amanecieron empatados con 63-57 en su grupo en la Americana.

Por otro lado, en la División Oeste de la Liga Nacional, los Padres de San Diego le dieron alcance a los Dodgers de Los Ángeles, y ahora ambos juegan para 68-52.

Seattle aprovechó el descenso de los Astros, que juegan para 11-13 desde el regreso de la pausa del Juego de Estrellas, y con una racha de ocho triunfos consecutivos, y 10 en los últimos 11 juegos, los Mariners alcanzaron a Houston.

Houston, en el mismo lapso de 11 juegos en que Seattle ha estado casi perfecto, jugó para 5-6.

La llegada del puertorriqueño Carlos Correa, en un cambio desde Minnesota, no ha sido suficiente para enderezar a los Astros, a pesar de que está bateando .364 con dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y siete anotadas.

Los Astros tenían siete juegos de ventaja para el primer domingo del mes de julio, y una semana después, el 13 de julio, todavía estaban al frente por cinco juegos sobre Seattle.

Shohei Ohtani está teniendo otra temporada digna de un premio de Jugador Más Valioso con .284, 43 jonrones y 79 empujadas, pero los Dodgers ahora comparten el liderato de su grupo.
Shohei Ohtani está teniendo otra temporada digna de un premio de Jugador Más Valioso con .284, 43 jonrones y 79 empujadas, pero los Dodgers ahora comparten el liderato de su grupo. (Wally Skalij)

En la Nacional, los Dodgers han ganado 10 y perdido 13 juegos desde la reanudación de la temporada tras el Juego de Estrellas, mientras los Padres, que habían estado primeros a principios de la temporada, tienen 16-8 en el mismo lapso.

San Diego, que tuvo una racha de seis triunfo en línea a finales de julio, ha ganado luego de ese avance siete de los últimos 10.

Los Dodgers igualmente tenían ventaja de siete partidos sobre San Diego para el 6 de julio, y el último domingo antes del Juego de Estrellas ganaban su división por 5.5 juegos.

Tags
Grandes LigasAstros de HoustonMariners de SeattleDodgers de Los ÁngelesPadres de San Diego
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: