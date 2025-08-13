Apretada lucha en el oeste de la Americana y la Nacional
Seattle y Houston, por un lado, y San Diego y Los Ángeles, en el otro, están empatados en el primer lugar de sus respectivos grupos
13 de agosto de 2025 - 1:26 PM
La División Este de la Liga Americana sigue siendo competida, aunque hace años dejó de ser exclusivamente de los Yankees y de los Red Sox. El Este de la Nacional lleva temporadas de batalla entre Atlanta, Filadelfia y Nueva York.
Pero esta campaña, en especial en esta recta final, la lucha en las Divisiones Oeste de la Liga Americana y de la Liga Nacional se ha tornado de las más reñidas, al punto de que hay un empate en la primera posición en ambos circuitos.
Luego de la acción del martes, los Mariners de Seattle y los Astros de Houston amanecieron empatados con 63-57 en su grupo en la Americana.
Por otro lado, en la División Oeste de la Liga Nacional, los Padres de San Diego le dieron alcance a los Dodgers de Los Ángeles, y ahora ambos juegan para 68-52.
Seattle aprovechó el descenso de los Astros, que juegan para 11-13 desde el regreso de la pausa del Juego de Estrellas, y con una racha de ocho triunfos consecutivos, y 10 en los últimos 11 juegos, los Mariners alcanzaron a Houston.
Houston, en el mismo lapso de 11 juegos en que Seattle ha estado casi perfecto, jugó para 5-6.
La llegada del puertorriqueño Carlos Correa, en un cambio desde Minnesota, no ha sido suficiente para enderezar a los Astros, a pesar de que está bateando .364 con dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y siete anotadas.
Los Astros tenían siete juegos de ventaja para el primer domingo del mes de julio, y una semana después, el 13 de julio, todavía estaban al frente por cinco juegos sobre Seattle.
En la Nacional, los Dodgers han ganado 10 y perdido 13 juegos desde la reanudación de la temporada tras el Juego de Estrellas, mientras los Padres, que habían estado primeros a principios de la temporada, tienen 16-8 en el mismo lapso.
San Diego, que tuvo una racha de seis triunfo en línea a finales de julio, ha ganado luego de ese avance siete de los últimos 10.
Los Dodgers igualmente tenían ventaja de siete partidos sobre San Diego para el 6 de julio, y el último domingo antes del Juego de Estrellas ganaban su división por 5.5 juegos.
