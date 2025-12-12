Santurce continúa firme en el tope de la LBPRC con triunfo sobre Ponce

Los Cangrejeros de Santurce defendieron con éxito su casa y sumaron otra victoria al superar, 3–2, a los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn, manteniéndose firmes en el tope de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el triunfo, los crustáceos mejoraron su marca a 19–8. Los melenudos, en cambio, están segundos con 14-12. Habían encadenado dos victorias antes del revés.

Santurce abrió el marcador temprano en la primera entrada con un doble de Adrián Del Castillo, que remolcó a Rubén Castro y Spencer Packard para dar ventaja de 2–0. Del Castillo intentó extender la jugada hacia tercera, pero fue puesto out en el tiro, dejando dos carreras en el plato para los locales.

Ponce descontó en la quinta entrada con un doble de Aldemar Burgos que puso el partido 2–1.

En la séptima, los Leones igualaron 2–2 tras un sencillo productor de Matt Bottcher. En la parte baja, un batazo de Brian Navarreto y una jugada agresiva en las bases permitieron que los Cangrejeros retomaran la delantera 3–2, marcador que se mantuvo hasta el final gracias al trabajo del bullpen.

Carolina domina a los Indios

Respaldado de una gran labor del zurdo R.J. Martínez, los Gigantes de Carolina pintaron de blanco a los Indios de Mayagüez con aplastante victoria 9-0, en partido celebrado en la noche del jueves, en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con el resultado, los carolinenses se quedan en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con marca de 13-14, mientras los mayagüezanos caen al quinto lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con foja de 12-15.

Martínez lanzó seis sólidas entradas con cuatro abanicados para apuntarse su tercer triunfo del torneo y mejorar su marca a 3-2.

Carolina abrió la pizarra rápidamente en el partido, cuando Gabriel Cancel desapareció la esférica por todo el bosque izquierdo en la primera entrada.

Un ramillete de cuatro carreras en el cierre del tercer episodio alejó a los carolinenses 5-0 en el marcador.Con hombres en primera y segunda, Abimelec Ortiz pegó un enorme cuadrangular por el bosque derecho que colocó el juego 4-0. Acto seguido, Ezequiel Pagán recibió boleto gratis y un doblete remolcador de Deniel Ortiz al jardín izquierdo trajo la quinta vuelta de los orientales.

En la cuarta entrada, Carolina rayó dos carreras más para no mirar atrás en el marcador.

Luego de dos retirados, Johnathan Rodríguez encontró a dos compañeros en circulación y conectó un sencillo remolcador de una carrera. Acto seguido, un lanzamiento salvaje de Michael Reed trajo la séptima vuelta de los locales en las piernas de Ortiz.

En la entrada de la suerte, Jan Hernández encontró el tránsito lleno de Gigantes y pegó un sencillo remolcador de dos carreras para sepultar las aspiraciones de los occidentales.

Cancel terminó la noche con dos imparables en cinco intentos, un cuadrangular, una empujada y dos anotadas. Abimelec Ortiz hizo lo propio con un vuelacerca, tres remolcadas y dos anotadas. Deniel Ortiz se unió a la conversación con tres inatrapables en cuatro apariciones al plato con una marcada y una empujada.