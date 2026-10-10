Tarik Skubal abrirá el primer juego de la Serie de Campeonato ante los Brewers

Los Ángeles - Los Dodgers de Los Ángeles abrirán con Tarik Skubal ante los Brewers de Milwaukee el domingo en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado, abrirá el segundo desafío el lunes en American Family Field, informó el mánager Dave Roberts el viernes.

Skubal también abrió el primer encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional. El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young lanzó seis entradas dominantes, permitió una carrera y dos imparables, en una victoria 5-3 sobre los Braves de Atlanta. El zurdo ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

Yamamoto abrió el tercer juego de la SDLN y ponchó a 10 en siete entradas. El derecho permitió una carrera y cuatro hits, además de otorgar una base por bolas.

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El ganador en dos ocasiones del Cy Young Blake Snell tuvo problemas como abridor ante los Bravoe, que ganaron 3-2 para empatar 1-1 la serie al mejor de cinco.

Después, los Dodgers eliminaron a los Braves, 3-1.

Roberts comentó que los Dodgers estaban conversando sobre la posibilidad de añadir a un lanzador para la Serie de Campeonato al mejor de siete, lo que les obligaría a prescindir de un jugador de posición. Las listas deben presentarse el domingo por la mañana.

El venezolano Miguel Rojas salió del tercer juego ante los Braves durante un turno al bate por dolor en la parte baja de la espalda. Al jugado le realizaron estudios de imagen, que en su mayoría mostraron problemas previos de espalda. El viernes, fildeó roletazos y realizó un par de rondas de práctica de bateo en el Dodger Stadium.

Rojas, de 37 años, ha dicho que se inclina por retirarse al final de la temporada.