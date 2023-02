Tras su primera aparición en la boleta para el Salón de la Fama del Béisbol y obtener un 46.5% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, el manatieño Carlos Beltrán entiende que él merece un espacio entre las legendarias figuras en Cooperstown.

“Si me preguntas por mis números si debo estar en el Salón de la Fama o no, yo pienso que sí, pero al final del día, ellos (los escritores) son los que determinan”, manifestó el otrora jardinero de las Mayores a la prensa durante la visita de Francisco Lindor a su academia en el municipio de Florida.

Beltrán necesitará el 75% de los votos para ser exaltado al recinto de inmortales. El resultado de su primera aparición en la papeleta fue positivo al tomar en consideración que sería penalizado por los escritores por su participación en el esquema de robos de señales con los Astros de Houston en 2017, su última temporada como jugador en el mejor béisbol del mundo.

Incluso, en los últimos 40 años, ningún jugador que ha recibido el más de 45% de los votos en su primer año de elegibilidad ha quedado fuera de Cooperstown. En el caso de Beltrán habrá que esperar si su elección será el próximo año o si tendrá que esperar más tiempo.

Para el 2024 entran al listado por primera vez el lanzador zurdo CC Sabathia y el receptor Joe Mauer, cuando Todd Helton (72%), Billy Wagner (68.1%), Andruw Jones (58.1%) y Gary Sheffield (55%) tienen opciones de entrar.

“Hay qué ver el año que viene cómo las votaciones se manifiestan. De mi parte, estoy tranquilo porque he visto tantas historias de jugadores que pueden estar en el Salón de la Fama y desafortunadamente no lo están. Así que no me puedo envolver mucho en eso”, abundó.

“Si pasa es positivo y bueno, no solamente para Puerto Rico, sino también para los muchachos de la academia y nuestros proyectos. Pero si no pasa, hay que seguir con nuestros proyectos”.

Beltrán conoce bien sus números y también los de los bateadores ambidiestro -como él- que ya están en Cooperstown.

Por ejemplo, Beltrán es el cuarto ambidiestro con más jonrones detrás de Mickey Mantle, Eddie Murray y Chipper Jones, todos ellos miembros del Salón de la Fama. También fue el primero en alcanzar los 300 jonrones y 300 bases robadas, y el segundo con más extrabases. Terminó su carrera de 20 temporadas con 435 jonrones y 2,725 hits.

“Los reporteros tienen en sus manos ese voto y el control de qué personas ellos entienden pertenecen al Salón de la Fama. En mi caso como pelotero ambidiestro, cuando miras lo que hice, comparado con jugadores de la historia, no estoy muy lejos de estar ahí”, comentó.