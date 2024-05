El nicaragüense Gerardo Zapata promete una “guerra en el ring” ante el campeón boricua Oscar Collazo

Este combate se da luego de que Zapata no pudiera pelear el 27 de octubre de 2023 por la faja minimosca de la OMB que ostenta otro puertorriqueño, Jonathan “Bomba” González , debido a que el campeón se retiró de la pelea tras arrojar positivo a influenza tipo A.

“ Merezco pelear por el título mundial porque hemos hecho bien el trabajo en este deporte y siento que me he ganado la oportunidad ”, señaló Zapata en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Los Ángeles, donde se ha acuartelado durante el último mes.

Zapata compartió que es la primera vez que pelea en las 105 libras y afirmó que se siente cómodo en esta división porque generalmente suele hacer 106 libras cuando pelea en las 108. Asimismo, dijo que no descarta la posibilidad de subir nuevamente de división si se da una buena oportunidad para conquistar una faja mundial.

“Cuando peleo en las 108 me bajaba hasta 106, así que siento que no va a ser muy difícil dar ese peso”, expresó el managüense al agregar que está cerca del peso pactado.

“También es una buena oportunidad titular, y eso es lo que uno busca. Uno pelea por lo que uno quiere. Yo he luchado bastante por esta oportunidad porque las otras oportunidades que se me han dado no se pudo lograr, que fue con Bomba, que un día antes del pesaje se canceló la pelea”, abundó.