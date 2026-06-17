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Mbappé impuso un récord de 58 goles para Francia y tiene el Mundial por delante para elevar más la cuenta

Un repaso en números del historial del delantero francés con la selección de su país

17 de junio de 2026 - 10:07 AM

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Kylian Mbappé celebra tras anotar el gol de apertura para su equipo en este Mundial de 2026, el martes contra Senegal. (Frank Franklin II)
Por Jerome Pugmire / The Associated Press

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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París - Kylian Mbappé rompió el récord de goles de Francia en torneos internacionals con dos tantos contra Senegal en el Mundial de Fútbol 2026 el martes.

El delantero del Real Madrid, de 27 años, alcanzó los 58 goles de por vida durante la victoria de Francia por 3-1, superando así a Olivier Giroud, quien se ha retirado de la selección nacional.

Intentará aumentar su cuenta goleadora cuando su país se enfrente a Irak en Filadelfia el lunes. El partido concluye la fase de grupos del Grupo I contra Noruega en Boston cuatro días después.

El primer gol de Mbappé con la selección francesa llegó hace nueve años. Aquí repasamos algunas estadísticas de su trayectoria en Francia:

14 goles en Mundiales

Tuvo dos el martes en su inicio en esta edición; ocho en 2022, cuando se alzó con la Bota de Oro como máximo goleador; y cuatro en 2018.

Ha superado la marca de 13 goles en Mundiales, de su compatriota Just Fontaine, todos ellos anotados en la Copa del Mundo de 1958.

El exdelantero alemán Miroslav Klose y el argentino Lionel Messi comparten el récord de 16 goles en Mundiales.

3 tripletes

El primero fue un póquer jugando junto a Karim Benzema en un partido de clasificación para el Mundial contra Kazajistán en 2021. El siguiente fue contra Argentina en la final del Mundial de 2022, y el otro durante una goleada récord de 14-0 contra Gibraltar en un partido de clasificación para la Eurocopa en 2023.

Kylian Mbappé anotó dos goles el martes antes de que el argentino Lionel Messi hiciera tres para empatar la marca total en Mundiales, con 16.
Kylian Mbappé anotó dos goles el martes antes de que el argentino Lionel Messi hiciera tres para empatar la marca total en Mundiales, con 16. (Steve Luciano)

18 años

La edad de Mbappé cuando debutó con la selección francesa como suplente en un partido de clasificación para el Mundial contra Luxemburgo en marzo de 2017.

Con tan solo 18 años, marcó su primer gol en un partido de clasificación contra los Países Bajos en el Stade de France en agosto de ese mismo año.

7 juegos al hilo

Mayor cantidad de partidos consecutivos con al menos un gol para Francia, desde principios de junio del año pasado hasta finales de marzo de este año.

10 amarillas

Cantidad que Mbappé ha recibido con la selección francesa. No ha sido expulsado.

2 finales con goles

Número de finales de la Copa del Mundo en las que ha marcado: contra Croacia en 2018, a los 19 años, y contra Argentina en 2022.

Es uno de los dos únicos jugadores en lograr un hat-trick en una final de la Copa del Mundo, siendo el otro el inglés Geoff Hurst en 1966.

El otro francés en marcar en dos finales es Zinedine Zidane (1998 y 2006), mientras que el único otro adolescente en marcar en una final masculina fue el gran brasileño Pelé en 1958.

Kylian Mbappé choca manos con el entrenador Didier Deschamps tras marcar el tercer gol de su equipo ante Senegal.
Kylian Mbappé choca manos con el entrenador Didier Deschamps tras marcar el tercer gol de su equipo ante Senegal. (Frank Franklin II)

99 partidos

Número de partidos con Francia.

Podría superar al entrenador y excapitán Didier Deschamps (103 partidos como centrocampista) si Francia llega lejos en este torneo. Salvo lesión, Mbappé debería superar el récord del portero Hugo Lloris de 145 partidos con Les Bleus.

Tags
Mundial de Fútbol 2026Kylian MbappéFranciaFIFA
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Jerome Pugmire / The Associated Press
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