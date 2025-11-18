Puerto Rico conquista dos platas en el Sudamericano Juvenil de Vela 2025

La delegación juvenil de vela de Puerto Rico cerró con una destacada actuación en el Sudamericano Juvenil de Vela 2025, celebrado del 11 al 15 de noviembre en el Club de Yates Higuerillas, en Chile, al conquistar dos medallas de plata en la clase ILCA 6.

En la rama masculina, Álvaro Gutiérrez obtuvo la medalla de plata tras completar la serie con 40 puntos netos. El brasileño Teodoro Wendlad se adjudicó el oro, mientras que el argentino Luca Maio ocupó la tercera posición.

En la rama femenina, Marina Escudero también subió al podio al conquistar la plata. El campeonato quedó en manos de la chilena Camila Ernst y el bronce para su compatriota Marialaura Cueto.

La delegación puertorriqueña estuvo compuesta por siete atletas distribuidos entre las clases ILCA 4 e ILCA 6. En ILCA 4 compitieron Jeaniliz T. García e Isabella Hernández, mientras que en ILCA 6 participaron Escudero, Gutiérrez, Fabián Collazo, Máximo Ojeda y Diego Sepúlveda.