18 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico conquista dos platas en el Sudamericano Juvenil de Vela 2025

Álvaro Gutiérrez y Marina Escudero brillaron en la clase ILCA 6 en Chile, liderando una delegación de siete atletas

18 de noviembre de 2025 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros del equipo de vela que representó a Puerto Rico en el Sudamericano Juvenil de Vela 2025. (ALCUBILLOSS)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La delegación juvenil de vela de Puerto Rico cerró con una destacada actuación en el Sudamericano Juvenil de Vela 2025, celebrado del 11 al 15 de noviembre en el Club de Yates Higuerillas, en Chile, al conquistar dos medallas de plata en la clase ILCA 6.

En la rama masculina, Álvaro Gutiérrez obtuvo la medalla de plata tras completar la serie con 40 puntos netos. El brasileño Teodoro Wendlad se adjudicó el oro, mientras que el argentino Luca Maio ocupó la tercera posición.

En la rama femenina, Marina Escudero también subió al podio al conquistar la plata. El campeonato quedó en manos de la chilena Camila Ernst y el bronce para su compatriota Marialaura Cueto.

La delegación puertorriqueña estuvo compuesta por siete atletas distribuidos entre las clases ILCA 4 e ILCA 6. En ILCA 4 compitieron Jeaniliz T. García e Isabella Hernández, mientras que en ILCA 6 participaron Escudero, Gutiérrez, Fabián Collazo, Máximo Ojeda y Diego Sepúlveda.

La dirección técnica estuvo a cargo de Pedro Luis Fernández, director de Vela del Club Náutico de San Juan.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
