Sin Triple Corona: Golden Tempo no irá al Preakness Stakes
El ganador del Kentucky Derby, con el jinete José Luis Ortiz, estaría corriendo en el Belmont Stakes
6 de mayo de 2026 - 6:25 PM
6 de mayo de 2026 - 6:25 PM
El ganador del Kentucky Derby, Golden Tempo, con la monta del boricua José Luis Ortiz, no correrá en Preakness Stakes el próximo fin de semana, anunció la entrenadora Cherie DeVaux el miércoles.
También se informó en medios hípicos que Renegade, segundo lugar en el Derby con el también boricua Irad Ortiz, no irá al Preakness.
No se ha informado si los Ortiz tendrán montas en el Preakness.
DeVaux y los propietarios decidieron saltarse el Preakness y fijar su objetivo en Belmont Stakes el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, en el norte del estado de Nueva York.
DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby, es oriunda de Saratoga Springs, que este año alberga el Belmont por tercera y última vez.
“Estamos increíblemente agradecidos por la emoción y el apoyo en torno a la posibilidad de una carrera por la Triple Corona”, dijo DeVaux en un comunicado. “Golden nos dio la carrera de nuestras vidas en el Derby de Kentucky, y creemos que la mejor decisión para él de aquí en adelante es darle un poco más de tiempo después de un esfuerzo tan tremendo. Su salud, felicidad y futuro a largo plazo siempre seguirán siendo nuestra máxima prioridad”.
Preakness announcement pic.twitter.com/8JQu7VZlRC— Cherie DeVaux (@reredevaux) May 6, 2026
El Preakness se celebra solamente a dos semanas del Derby. Además, el Preakness no se correrá en su tradicional óvalo, el Hipódromo Pimlico, y tendrá sede, en vez en el Hipódromo Parx Park en Pensilvania.
Golden Tempo es el tercer ganador del Derby en los últimos cinco años que no será inscrito en el Preakness.
Por diversas razones, será la sexta vez en ocho años que el Preakness se dispute sin que haya en juego la posibilidad de una Triple Corona. American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 son los únicos caballos que han ganado las tres carreras en las últimas cuatro décadas.
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