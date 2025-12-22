Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Villa Jíbara: el atractivo navideño del hotel Sheraton

La instalación está ubicada en el lobby del hotel y ofrece una experiencia inmersiva inspirada en la vida rural de la isla

22 de diciembre de 2025 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Villa Jíbara surgió de una colaboración entre el resort y la familia creadora de El Jibarito de la Cajita (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Sheraton Puerto Rico Resort & Casino estrenó esta temporada la Villa Jíbara, una propuesta decorativa que rinde homenaje a las tradiciones, el paisaje y la identidad cultural de la isla. La instalación, abierta al público durante toda la temporada navideña, está ubicada en el lobby del hotel y ofrece una experiencia inmersiva inspirada en la vida rural de Puerto Rico.

RELACIONADAS

“Cada detalle de nuestra decoración refleja los valores y tradiciones que nos distinguen, creando una experiencia auténtica para nuestros huéspedes”, expresó Mariela Reymundí, directora de marketing del Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.

La Villa Jíbara Sheraton Puerto Rico Navidad 2025
La Villa Jíbara Sheraton Puerto Rico Navidad 2025 (Suministrada)

La ejecutiva subrayó que la propuesta reafirma el compromiso del hotel con la cultura local y con la celebración de la puertorriqueñidad durante la época festiva.

La Villa Jíbara surgió de una colaboración entre el resort y la familia creadora de El Jibarito de la Cajita, personajes desarrollados en 2020 por los empresarios Merari Cruz y Víctor Febus. Como parte del concepto, el Jibarito “se queda a dormir” en el hotel y cada día aparece en distintos rincones de la instalación, añadiendo un componente interactivo pensado para sorprender a huéspedes y visitantes.

Además, el montaje recrea un poblado de montaña compuesto por 12 casas decoradas, lechoneras y cafetines, además de elementos naturales como ríos, cataratas, puentes, animales y árboles de flamboyán.

La Villa Jíbara Sheraton Puerto Rico Navidad 2025
La Villa Jíbara Sheraton Puerto Rico Navidad 2025 (Suministrada)

La ambientación del espacio temático estuvo a cargo de Vaneska Arboleda, de ImaginArte Events, quien desarrolló una escenografía detallada que transporta al visitante al Puerto Rico rural.

Tags
Sheraton Puerto Rico HotelNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: