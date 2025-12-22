La Villa Jíbara: el atractivo navideño del hotel Sheraton

El Sheraton Puerto Rico Resort & Casino estrenó esta temporada la Villa Jíbara, una propuesta decorativa que rinde homenaje a las tradiciones, el paisaje y la identidad cultural de la isla. La instalación, abierta al público durante toda la temporada navideña, está ubicada en el lobby del hotel y ofrece una experiencia inmersiva inspirada en la vida rural de Puerto Rico.

“Cada detalle de nuestra decoración refleja los valores y tradiciones que nos distinguen, creando una experiencia auténtica para nuestros huéspedes”, expresó Mariela Reymundí, directora de marketing del Sheraton Puerto Rico Resort & Casino.

La Villa Jíbara Sheraton Puerto Rico Navidad 2025 (Suministrada)

La ejecutiva subrayó que la propuesta reafirma el compromiso del hotel con la cultura local y con la celebración de la puertorriqueñidad durante la época festiva.

La Villa Jíbara surgió de una colaboración entre el resort y la familia creadora de El Jibarito de la Cajita, personajes desarrollados en 2020 por los empresarios Merari Cruz y Víctor Febus. Como parte del concepto, el Jibarito “se queda a dormir” en el hotel y cada día aparece en distintos rincones de la instalación, añadiendo un componente interactivo pensado para sorprender a huéspedes y visitantes.

Además, el montaje recrea un poblado de montaña compuesto por 12 casas decoradas, lechoneras y cafetines, además de elementos naturales como ríos, cataratas, puentes, animales y árboles de flamboyán.

