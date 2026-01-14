Opinión
Cultura
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿No vas al Viejo San Juan? Cataño también celebra las SanSe 2026

Música en vivo, artesanos y gastronomía se apoderan del malecón de Cataño durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

14 de enero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Evento “Del Malecón pa’ las Fiestas”. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El ambiente festivo de las Fiestas de la Calle San Sebastián se vive desde cualquier punto de la isla y, siendo este uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico, la celebración “Del Malecón pa’ las Fiestas” se presenta como una excelente alternativa frente a la bahía en Cataño, si quieres subir, bajar o simplemente quedarte a disfrutar.

RELACIONADAS

Y es que, desde el viernes, 16 hasta el domingo, 18 de enero, habrá música en vivo, gastronomía, una amplia participación de artesanos y un espacio abierto con una vista privilegiada del Viejo San Juan.

Si deseas disfrutar de las fiestas desde el malecón, a continuación te detallamos lo que podrás encontrar durante los próximos días.

Viernes 16

  • 7:00 p.m. Pleneros del Truco
  • 8:30 p.m. La Criolla
  • 10:00 p.m. Gisselle
  • 11:30 p.m. La Puerto Rican Power

Sábado 17

  • 7:00 p.m. La familia Sanabria
  • 8:30 p.m. LUVA (tributo a Marc Anthony)
  • 10:00 p.m. La Mulenze
  • 11:30 p.m. Oscar Serrano (Oscarito)

Domingo 18

  • 4:00 p.m. Pico a Pico de Trovadores
  • 6:00 p.m. Rika Swing
  • 8:00 p.m. Tributo al Gallo
  • 9:30 p.m. Maelo Ruiz
  • 11:00 p.m. Tony Tun Tun “El Moreno”

Como parte de la oferta cultural, el evento contará con la participación de cerca de 200 artesanos ubicados en el Frente Marítimo, quienes ofrecerán al público una amplia variedad de piezas, productos y expresiones del talento local.

A esta experiencia se suma una amplia oferta gastronómica distribuida a lo largo del Frente Marítimo, así como otros atractivos turísticos del municipio, como la destilería Bacardí y la Villa Pesquera, donde los visitantes podrán disfrutar de mariscos frescos y de una experiencia culinaria auténtica frente a la bahía.

Seguridad

En términos de seguridad, la celebración contará con un plan operacional desarrollado en coordinación con la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública, integrando recursos municipales, estatales y privados.

Esto incluye la activación total del personal policiaco, vigilancia aérea mediante drones y patrullaje preventivo terrestre y marítimo, incluyendo unidades acuáticas en la bahía, así como un sistema de monitoreo en tiempo real desde un Centro de Mando Móvil y el Centro de Vigilancia del Cuartel de la Policía Municipal, que integra cámaras del área del evento, del casco urbano y torres de vigilancia solar.

Asimismo, se contará con la presencia de Emergencias Médicas municipales y estatales, Manejo de Emergencias y el Negociado de Bomberos, además de un shelter para la evaluación y atención de pacientes, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la seguridad de los asistentes.

Transportación

En términos de acceso y movilidad, el servicio de lancha entre San Juan y Cataño operará con horario extendido durante el fin de semana, hasta las 2:00 a.m., facilitando el flujo continuo de visitantes por vía marítima.

Además, se habilitará un área designada para el drop off de Uber y otros sistemas de transporte colectivo, reforzando el acceso ordenado y seguro al evento.

CatañoFiestas de la Calle San SebastiánSanSeMúsicaGastronomía
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
