¿No vas al Viejo San Juan? Cataño también celebra las SanSe 2026

El ambiente festivo de las Fiestas de la Calle San Sebastián se vive desde cualquier punto de la isla y, siendo este uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico, la celebración “Del Malecón pa’ las Fiestas” se presenta como una excelente alternativa frente a la bahía en Cataño, si quieres subir, bajar o simplemente quedarte a disfrutar.

Y es que, desde el viernes, 16 hasta el domingo, 18 de enero, habrá música en vivo, gastronomía, una amplia participación de artesanos y un espacio abierto con una vista privilegiada del Viejo San Juan.

Si deseas disfrutar de las fiestas desde el malecón, a continuación te detallamos lo que podrás encontrar durante los próximos días.

Viernes 16

7:00 p.m. Pleneros del Truco

Pleneros del Truco 8:30 p.m. La Criolla

La Criolla 10:00 p.m. Gisselle

Gisselle 11:30 p.m. La Puerto Rican Power

Sábado 17

7:00 p.m. La familia Sanabria

La familia Sanabria 8:30 p.m. LUVA (tributo a Marc Anthony)

LUVA (tributo a Marc Anthony) 10:00 p.m. La Mulenze

La Mulenze 11:30 p.m. Oscar Serrano (Oscarito)

Domingo 18

4:00 p.m. Pico a Pico de Trovadores

Pico a Pico de Trovadores 6:00 p.m . Rika Swing

. Rika Swing 8:00 p.m. Tributo al Gallo

Tributo al Gallo 9:30 p.m. Maelo Ruiz

Maelo Ruiz 11:00 p.m. Tony Tun Tun “El Moreno”

Como parte de la oferta cultural, el evento contará con la participación de cerca de 200 artesanos ubicados en el Frente Marítimo, quienes ofrecerán al público una amplia variedad de piezas, productos y expresiones del talento local.

A esta experiencia se suma una amplia oferta gastronómica distribuida a lo largo del Frente Marítimo, así como otros atractivos turísticos del municipio, como la destilería Bacardí y la Villa Pesquera, donde los visitantes podrán disfrutar de mariscos frescos y de una experiencia culinaria auténtica frente a la bahía.

Seguridad

En términos de seguridad, la celebración contará con un plan operacional desarrollado en coordinación con la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública, integrando recursos municipales, estatales y privados.

Esto incluye la activación total del personal policiaco, vigilancia aérea mediante drones y patrullaje preventivo terrestre y marítimo, incluyendo unidades acuáticas en la bahía, así como un sistema de monitoreo en tiempo real desde un Centro de Mando Móvil y el Centro de Vigilancia del Cuartel de la Policía Municipal, que integra cámaras del área del evento, del casco urbano y torres de vigilancia solar.

Asimismo, se contará con la presencia de Emergencias Médicas municipales y estatales, Manejo de Emergencias y el Negociado de Bomberos, además de un shelter para la evaluación y atención de pacientes, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la seguridad de los asistentes.

Transportación

En términos de acceso y movilidad, el servicio de lancha entre San Juan y Cataño operará con horario extendido durante el fin de semana, hasta las 2:00 a.m., facilitando el flujo continuo de visitantes por vía marítima.