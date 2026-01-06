Regresa “Ilusión de Reyes” con su quinta edición en San Germán

Como parte de la celebración del 6 de enero, regresa la quinta edición de “Ilusión de Reyes” en el municipio de San Germán, un evento cultural, artístico y familiar que se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. en el histórico Porta Coeli.

“Ilusión de Reyes” es una experiencia escénica única que combina teatro, arte viviente y tradición puertorriqueña. Durante el recorrido, el público podrá interactuar con estatuas vivientes que representan escenas del nacimiento y de los Reyes Magos.

La impresionante representación cobra vida a través de una estética cuidada, a cargo del artista y director creativo Janfra D’ Armas, y su enfoque contemplativo, que invita a la emoción y a la celebración cultural.

“A diferencia de un espectáculo de tarima, “Ilusión de Reyes” es una instalación artística interactiva: los asistentes ven el nacimiento desfilar hasta el Porta Coeli, caminan hasta la escena, observan de cerca, se toman fotografías y conectan emocionalmente con el momento. La intención es ofrecer un espacio gratuito y accesible donde las familias puedan disfrutar del arte de manera cercana, elevar la tradición de la Epifanía y resaltar el valor histórico de Porta Coeli como escenario cultural y turístico”, expresó el director general de “Tercera Llamada”, Rubén Mallorquín.

