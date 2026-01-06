Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresa “Ilusión de Reyes” con su quinta edición en San Germán

El evento cultural se llevará a cabo el Día de Reyes a partir de las 9:00 a.m.

6 de enero de 2026 - 9:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estatuatas vivientes de Ilusión de Reyes. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte de la celebración del 6 de enero, regresa la quinta edición de “Ilusión de Reyes” en el municipio de San Germán, un evento cultural, artístico y familiar que se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. en el histórico Porta Coeli.

RELACIONADAS

“Ilusión de Reyes” es una experiencia escénica única que combina teatro, arte viviente y tradición puertorriqueña. Durante el recorrido, el público podrá interactuar con estatuas vivientes que representan escenas del nacimiento y de los Reyes Magos.

La impresionante representación cobra vida a través de una estética cuidada, a cargo del artista y director creativo Janfra D’ Armas, y su enfoque contemplativo, que invita a la emoción y a la celebración cultural.

“A diferencia de un espectáculo de tarima, “Ilusión de Reyes” es una instalación artística interactiva: los asistentes ven el nacimiento desfilar hasta el Porta Coeli, caminan hasta la escena, observan de cerca, se toman fotografías y conectan emocionalmente con el momento. La intención es ofrecer un espacio gratuito y accesible donde las familias puedan disfrutar del arte de manera cercana, elevar la tradición de la Epifanía y resaltar el valor histórico de Porta Coeli como escenario cultural y turístico”, expresó el director general de “Tercera Llamada”, Rubén Mallorquín.

Cada escena está diseñada con un tono elegante, espiritual y respetuoso, preservando la integridad de las tradiciones navideñas, mientras ofrece una propuesta artística de alta calidad para todas las edades.

Tags
San Germán
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: