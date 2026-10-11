Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
11 de octubre de 2026
83°Lluvias aisladas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tradición y trajes típicos en la fiesta de la Hispanidad en Nueva York

Una veintena de países latinoamericanos vuelven a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan

11 de octubre de 2026 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mujeres participan en el Desfile de la Hispanidad este domingo en Nueva York (EE.UU.). (Angel Colmenares)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La lluvia acompañó este domingo el Desfile de la Hispanidad de Nueva York, en el que las tradiciones, la música y los trajes típicos de España y una veintena de países latinoamericanos volvieron a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan.

RELACIONADAS

La edición número 62 del desfile reunió bailes folclóricos, vestimentas tradicionales y otras expresiones culturales, entre las que destacaron los Moros y Cristianos de Orihuela (Alicante), que desplazaron a cerca de un centenar de festeros a la Gran Manzana para dar a conocer esta tradición levantina.

Otra de las expresiones festivas españolas presentes fue el Entierro de la Sardina de Murcia, que llevó a Manhattan una de las celebraciones más características del calendario festivo murciano, coincidiendo con el 175 aniversario de esta tradición.

Galicia tuvo también un papel destacado en la marcha, dedicada este año al Xacobeo 2027 y organizada en colaboración con varias entidades, entre ellas la Casa Galicia de Nueva York, fundada en 1940 para mantener vivo el vínculo de la comunidad gallega con sus raíces. La representación gallega incluyó a la agrupación folclórica Celme, de Pontevedra.

La edición de este año coincidió además con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad: en septiembre, Nueva York bautizó honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida, en recuerdo del antiguo barrio español de Manhattan y de La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad. Entre las representaciones latinoamericanas destacó la del Carnaval de Barranquilla (Colombia), que llevó a Manhattan a Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños de 2027.Pese a la lluvia, el desfile volvió a reunir en la Quinta Avenida a estas comunidades en una celebración que forma parte del Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y que reconoce la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades de España, América Latina y el Caribe.
1 / 6 | Estos fueron algunos de los trajes que lucieron en la fiesta de la Hispanidad en Nueva York. La edición de este año coincidió además con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad: en septiembre, Nueva York bautizó honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida, en recuerdo del antiguo barrio español de Manhattan y de La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad. - Angel Colmenares

La edición de este año coincidió además con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad: en septiembre, Nueva York bautizó honoríficamente como ‘Little Spain-La Nacional Way’ la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida, en recuerdo del antiguo barrio español de Manhattan y de La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad.

Entre las representaciones latinoamericanas destacó la del Carnaval de Barranquilla (Colombia), que llevó a Manhattan a Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños de 2027.

Pese a la lluvia, el desfile volvió a reunir en la Quinta Avenida a estas comunidades en una celebración que forma parte del Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y que reconoce la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades de España, América Latina y el Caribe.

Tags
Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: