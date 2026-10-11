Tradición y trajes típicos en la fiesta de la Hispanidad en Nueva York

1 / 6 Estos fueron algunos de los trajes que lucieron en la fiesta de la Hispanidad en Nueva York

La edición de este año coincidió además con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad: en septiembre, Nueva York bautizó honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida, en recuerdo del antiguo barrio español de Manhattan y de La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad.

Angel Colmenares