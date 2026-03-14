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Actor mexicano José Ángel Bichir cae de tercer piso de un edificio

El intérprete es parte de una familia de actores y cantantes muy conocidos

14 de marzo de 2026 - 9:27 AM

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José Ángel Bichir. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor mexicano José Ángel Bichir, de 38 años, permanece hospitalizado en la Ciudad de México luego de sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio de departamentos en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, al recibir el reporte de una persona caída con posibles lesiones, los oficiales acudieron al lugar y encontraron al actor inconsciente.

El Universal reporta que los socorristas diagnosticaron a Bichir con fracturas faciales, contusiones y trauma abdominal, y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero donde se encuentra bajo atención médica especializada.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel pertenece a una de las familias más reconocidas del cine y la televisión en México. Es hijo del también actor Odiseo Bichir y la cantante Yolanda Ventura. Nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México.

Su carrera artística comenzó muy joven; a los 13 años participó en la producción televisiva “Aventuras en el tiempo”, donde compartió créditos con Belinda, con quien años después coincidió en la serie de HBO “Divina Comida”.

Los Bichir han destacado tanto en México como internacionalmente, y sus tíos Demián y Bruno Bichir se han consilidado como referentes con nominaciones al Oscar.

José Ángel ha demostrado versatilidad en su carrera, participó en películas como “Matando Cabos” y “Morirse en domingo”, así como en producciones televisivas como “Sexo y otros secretos”, “Los simuladores”, “Cachito de cielo”, “Por siempre Joan Sebastian” y la serie biográfica “José José: El príncipe de la canción”.

En 2010 también se se sumó a la serie como “El César” (bioserie de Julio César Chávez).

Más recientemente, el actor celebró en sus redes sociales su participación en “El viaje de Luciano”, junto a Kate del Castillo, cortometraje que recibió Mención Honorífica en la categoría de Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine y Artes de Atenas.

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