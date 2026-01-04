Acusan a Drake de inflar sus reproducciones en Spotify
Junto al cantante también fueron acusadas otras dos personas, todas señaladas por fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado
4 de enero de 2026 - 1:17 PM
El rapero canadiense Drake ha sido incluido en una demanda en Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una organización criminal que habría utilizado una plataforma de apuestas en línea para aumentar el número de reproducciones de su contenido musical en distintas plataformas digitales.
La acusación fue presentada ante un tribunal distrital de Virginia por dos residentes, quienes aseguran que Drake, junto con otros supuestos conspiradores, desplegó una red de bots automatizados y granjas de streaming para inflar los recuentos de reproducciones de su música en Spotify y otras plataformas.
Junto a Drake, también fueron acusados el influencer Adin Ross y un tercer supuesto cómplice identificado como George Nguyen, todos señalados por fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO).
La demanda, que también nombra como acusados a la plataforma de apuestas Stake.us y a su empresa matriz, Sweepstakes Limited, fue presentada mientras Drake —cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham— se preparaba para lanzar un nuevo álbum titulado “Iceman”.
Según el texto judicial, el supuesto esquema habría permitido generar ingresos ilícitos y ventajas comerciales indebidas mediante la manipulación de algoritmos de recomendación.
Hasta el momento, ni Drake ni los demás acusados han respondido públicamente a las imputaciones, y el tribunal no ha fijado una fecha para la primera audiencia del caso.
