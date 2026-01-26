Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chente Ydrach le pide matrimonio a Verónica Cruz en pleno escenario

El comediante se arrodilló para hacer la petición durante su “stand-up” en el Centro de Bellas Artes de Caguas

26 de enero de 2026 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chente Ydrach presenta su show "Bien Cocido". (Wanda Liz Vega)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El influencer y comediante Chente Ydrach aseguró que pocas veces ha estado seguro a la hora de dar un paso. La inseguridad le ha ganado en múltiples ocasiones.

RELACIONADAS

Sin embargo, la propuesta de matrimonio que le hizo ayer, domingo, a su pareja Verónica Cruz en pleno espectáculo se trató de una de las decisiones más seguras y deseadas de su vida.

Chente presenta desde diciembre de 2025 el stand-up “Bien Cocido” en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El comediante invitó a su pareja, la también madre de sus hijos Manuel y Enzo, a subir al escenario durante el show de comedia.

Cruz acompañó a su pareja de hace 13 años, sin imaginar que este se arrodillaría a pedirle matrimonio frente a cientos de personas que se convirtieron en testigos de la propuesta a matrimonial.

Vero tú siempre has estado ahí en las dificultades, en los momentos cabrones...Yo ando inseguro de muchas cosas en mi vida. No estoy seguro de casi nada, pero hoy, aquí está tu familia y si de algo estoy seguro es que me quiero casar contigo”, dijo el comediante, para acto seguido arrodillarse y colocarle el anillo a su pareja.

Cruz con el anillo en mano abrazó y beso al padre de sus hijos en medio de una audiencia eufórica.

La pareja se convirtió en padres por primera vez el 7 de diciembre de 2022 con la llegada de Manuel. Luego en septiembre de 2024 nació Enzo, segundo hijo de ambos.

Tras la publicación del momento en las redes sociales, varios artistas le han enviado felicidades a la pareja, entre ellos, Ednita Nazario, Angelique Burgos “Burbu”, Kiko Blade, Sonya Cortés y DJ Luian.

Tags
Chente YdrachmatrimoniosCentro de Bellas Artes de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: