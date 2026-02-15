Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Clarissa Molina revela su deseo de ser madre

La presentadora no ha salido públicamente con nadie desde que rompió su compromiso con el productor boricua Vicente Saavedra

15 de febrero de 2026 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clarissa Molina (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Clarissa Molina confesó que a sus 34 años tiene el deseo de ser madre, algo que no sentía hace dos años atrás.

“Hace dos años atrás yo dije: ‘No quiero tener hijo, estoy tranquila, me voy a quedar así, la calle está mala’. Pero desde el año pasado siento la necesidad de ser madre, de tener una motivación más allá que mis propios sueños o mis propias ambiciones; tener la motivación de una personita que te está viendo y que tú puedas hacer tantas cosas por esa personita. Yo creo que el propósito de la mujer, lo dice la biblia es dar vida”, expresó la comunicadora dominicana en conversación con Maity Interiano.

Ante la pregunta de a qué se debe el cambio de opinión, Molina respondió: “Pues, no sé, la madurez, la edad, ya tengo 34 años”, señaló Clarissa. “Ya como que se me abre la mente, aparecen personas que te hacen cambiar la mentalidad y uno lo agradece mucho de ver la vida diferente, que hay posibilidades de que sí se puede”.

La copresentadora de “El gordo y la flaca” habló de lo difícil que es conocer a alguien siendo una figura pública.

“Yo trato de vivir mi mundo normal; dentro del mundo que nos rodea, que es público, trato de vivir una normalidad. Obviamente se complica un poco sí lo de las salidas porque si te ven por ahí con un amigo y ni siquiera son nada ya te lo dan de novio. A mí me han dado de novio gente que yo ni siquiera conozco... Han dicho mil cosas que son mentiras, pero, imagínate, no podemos salir a cada rato a aclarar cosas. Sí, pero cuesta un poco”, dijo.

Clarissa, quien es una de las presentadoras oficiales de Premio Lo Nuestro 2026, recientemente fue vinculada sentimentalmente con el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, pero nunca se confirmó dicha información.

La presentadora no ha salido públicamente con nadie desde que rompió su compromiso con el productor boricua Vicente Saavedra en mayo de 2023.

La exMiss Universo República Dominicana estuvo a punto de casarse, pero ahora va camino a los tres años siendo una de las solteras más codiciadas de la pantalla chica.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
