Erubey de Anda lanza indirecta a Lupillo Rivera tras su nuevo romance

A días de culminar el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año, el amor —y también el desamor— ha hecho de las suyas entre algunos de los integrantes de “La casa de los famosos All-Stars”.

Uno de ellos es el cantante mexicano Lupillo Rivera, quien recibirá el 2026 de la mano de su novia, la actriz y modelo dominicana Tania Pimentel, noticia que, como era de esperarse, sorprendió a varios exhabitantes de la casa de Telemundo.

Una de ellas fue Erubey De Anda, quien durante su estancia en el “reality show” fue fuertemente criticada en redes sociales por el extraño apego y la lealtad mostrados hacia “El Toro del Corrido”, una relación que muchos llegaron a interpretar como un posible interés amoroso por parte de Rivera hacia la joven cantante.

Durante una entrevista con “Hoy Día”, la también cantante fue cuestionada sobre la nueva relación sentimental del hermano de la fenecida Jenni Rivera.

“(Lupillo) es un buen amigo, es un hombre muy coqueto, no lo vamos a negar… pero qué bueno que se esté dando una oportunidad en el amor. Se ven muy contentos, les mando muchos besos y espero que ahora sí Lupillo se porte bien y no ande mandando mensajes”, respondió la joven con una sonrisa.

Cabe recordar que, durante la participación de ambos en el programa, De Anda negó categóricamente tener algún interés sentimental en el mexicano. “Cero, cero que ver. No, para nada. Lupillo es como mi familia, nada que ver”, afirmó en aquel momento.