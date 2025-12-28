Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Erubey de Anda lanza indirecta a Lupillo Rivera tras su nuevo romance

El también habitante de “La casa de los famosos” reveló recientemente su romance con una actriz dominicana

28 de diciembre de 2025 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante mexicana Erubey de Anda. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A días de culminar el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año, el amor —y también el desamor— ha hecho de las suyas entre algunos de los integrantes de “La casa de los famosos All-Stars”.

Uno de ellos es el cantante mexicano Lupillo Rivera, quien recibirá el 2026 de la mano de su novia, la actriz y modelo dominicana Tania Pimentel, noticia que, como era de esperarse, sorprendió a varios exhabitantes de la casa de Telemundo.

Una de ellas fue Erubey De Anda, quien durante su estancia en el “reality show” fue fuertemente criticada en redes sociales por el extraño apego y la lealtad mostrados hacia “El Toro del Corrido”, una relación que muchos llegaron a interpretar como un posible interés amoroso por parte de Rivera hacia la joven cantante.

Durante una entrevista con Hoy Día”, la también cantante fue cuestionada sobre la nueva relación sentimental del hermano de la fenecida Jenni Rivera.

“(Lupillo) es un buen amigo, es un hombre muy coqueto, no lo vamos a negar… pero qué bueno que se esté dando una oportunidad en el amor. Se ven muy contentos, les mando muchos besos y espero que ahora sí Lupillo se porte bien y no ande mandando mensajes”, respondió la joven con una sonrisa.

Cabe recordar que, durante la participación de ambos en el programa, De Anda negó categóricamente tener algún interés sentimental en el mexicano. “Cero, cero que ver. No, para nada. Lupillo es como mi familia, nada que ver”, afirmó en aquel momento.

Mientras tanto, la actual pareja de Rivera es uno de los nombres que suenan con fuerza para formar parte del elenco de la nueva temporada de “La casa de los famosos”, que regresará en febrero de 2026.

Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
