EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Están o no están?: lo nuevo sobre el vínculo amoroso de Michael Flores y La Perversa

Una publicación del artista urbano en sus redes sociales le ha dado un nuevo giro a la historia que nació en “La casa de Alofoke 2″

9 de enero de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Perversa y Michael Flores se conocieron en "La casa de Alofoke 2". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de que la artista urbana La Perversa anunciara, mediante un comunicado, su separación del cantante Michael Flores y posteriormente subiera a la tarima de un evento celebrado en Puerto Rico —donde ambos interpretaron la colaboración musical que grabaron—, el artista boricua aseguró que “la novela turca nunca tuvo un fin pero sí un principio”. Esto, en referencia a la afinidad que surgió mientras participaban en el “reality show” digital “La casa de Alofoke 2″.

Ante las dudas y especulaciones de la audiencia, Flores realizó una publicación en sus redes sociales en la que expresó que “a veces cuando llega el final no queremos que acabe y le damos para atrás otra vez”. De esta manera, el puertorriqueño dio a entender que ambos reconsideraron la idea de poner fin a su vínculo amoroso.

“¿Y si volvemos al principio. De lo bueno nadie se aburre, dicen. Jaja... Esto es una burla. No te bajes del barco, esperen un poco más", agregó.

Finalmente, en una historia de Instagram, Flores compartió una captura de pantalla de una llamada con La Perversa, acompañada de un texto en el que expresó su deseo de viajar a República Dominicana, ya que la exponente ha visitado Puerto Rico en varias ocasiones. Lo anterior se debe a las críticas que ha recibido la artista dominicana, pues según algunos de sus fanáticos, ella es quien está interesada del cantante puertorriqueño.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
