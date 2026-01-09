¿Están o no están?: lo nuevo sobre el vínculo amoroso de Michael Flores y La Perversa

Luego de que la artista urbana La Perversa anunciara, mediante un comunicado, su separación del cantante Michael Flores y posteriormente subiera a la tarima de un evento celebrado en Puerto Rico —donde ambos interpretaron la colaboración musical que grabaron—, el artista boricua aseguró que “la novela turca nunca tuvo un fin pero sí un principio”. Esto, en referencia a la afinidad que surgió mientras participaban en el “reality show” digital “La casa de Alofoke 2″.

Ante las dudas y especulaciones de la audiencia, Flores realizó una publicación en sus redes sociales en la que expresó que “a veces cuando llega el final no queremos que acabe y le damos para atrás otra vez”. De esta manera, el puertorriqueño dio a entender que ambos reconsideraron la idea de poner fin a su vínculo amoroso.

“¿Y si volvemos al principio. De lo bueno nadie se aburre, dicen. Jaja... Esto es una burla. No te bajes del barco, esperen un poco más", agregó.

Finalmente, en una historia de Instagram, Flores compartió una captura de pantalla de una llamada con La Perversa, acompañada de un texto en el que expresó su deseo de viajar a República Dominicana, ya que la exponente ha visitado Puerto Rico en varias ocasiones. Lo anterior se debe a las críticas que ha recibido la artista dominicana, pues según algunos de sus fanáticos, ella es quien está interesada del cantante puertorriqueño.

PUBLICIDAD