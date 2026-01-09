Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hospitalizan a La Perversa por complicaciones de salud

A través de una fotografía compartida en Instagram se puede ver a la exponente con una máscara de oxígeno y conectada a una vía intravenosa

9 de enero de 2026 - 9:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nombre de pila de La Perversa es Denisse Michelle Tejeda. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La exponente urbana dominicana Denisse Michelle Tejeda, mejor conocida como La Perversa, se encuentra hospitalizada debido a complicaciones de salud. Fue a través de un grupo en la red social Instagram que la misma cantante confirmó la información.

RELACIONADAS

En la imagen compartida por la intérprete, se puede observar a Tejada recostada en una camilla con una máscara de oxígeno y conectada a una vía intravenosa. Esto, como era de esperarse, generó preocupación entre sus fanáticos.

Más tarde, en la sección de historias de Instagram, La Perversa publicó un audiovisual en el que se le ve de buen ánimo y con una mejoría notable. La exparticipante de “La casa de Alofoke 2″ aprovechó para agradecer al personal médico, doctores y enfermeras, que han estado a cargo de su cuidado.

Tras darse a conocer la noticia, sus seguidores no han parado en enviar expresiones de apoyo, buenos deseos y pronta recuperación para la artista, también conocida como “Mamá Tarima”.

Tags
HospitalesRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
