Hospitalizan a La Perversa por complicaciones de salud

La exponente urbana dominicana Denisse Michelle Tejeda, mejor conocida como La Perversa, se encuentra hospitalizada debido a complicaciones de salud. Fue a través de un grupo en la red social Instagram que la misma cantante confirmó la información.

En la imagen compartida por la intérprete, se puede observar a Tejada recostada en una camilla con una máscara de oxígeno y conectada a una vía intravenosa. Esto, como era de esperarse, generó preocupación entre sus fanáticos.

Más tarde, en la sección de historias de Instagram, La Perversa publicó un audiovisual en el que se le ve de buen ánimo y con una mejoría notable. La exparticipante de “La casa de Alofoke 2″ aprovechó para agradecer al personal médico, doctores y enfermeras, que han estado a cargo de su cuidado.