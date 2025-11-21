Opinión
21 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Falsa ganadora”: la fuerte acusación del jurado que renunció contra Fátima Bosch

El pianista Omar Harfouch arremetió contra la representante de México que fue coronada en Tailandia

21 de noviembre de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch al momento de ser coronada. (Sakchai Lalit)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una vez más la polémica envolvió a Miss Universe. La edición número 74 del certamen internacional de belleza que se realizó en el Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret consagró como ganadora a la representante de México, Fátima Bosch.

RELACIONADAS

Pero, la alegría de la joven de 25 años quedó empañada por fuertes y controvertidas acusaciones. Luego de que el presentador y ejecutivo Nawat Itsaragrisil la llamara “tonta” por no haber publicado contenido promocional de Tailandia en sus redes, Omar Harfouch, uno de los jueces que renunció de manera inesperada 72 horas antes del inicio de la competencia, dijo públicamente que era una “falsa ganadora” y estalló el escándalo.

Todo comenzó cuando el 18 de noviembre, el pianista uno de los jurados originales de Miss Universo, reveló a través de su cuenta de Instagram que renunció al certamen por la falta de transparencia del mismo. Dijo que un “jurado improvisado” eligió a 30 finalistas sin el conocimiento ni la presencia de él ni de los otros siete jueces. Desde la Organización salieron a responderle y no solo negaron las acusaciones, sino que afirmaron que “los protocolos establecidos, son transparentes y supervisados”.

Pero, la polémica no terminó ahí, al contrario, eso recién era el comienzo. Luego de que la candidata de México se coronara como la nueva Miss Universo, Harfouch compartió en sus historias de Instagram un video de la coronación y lanzó: “Miss Mexico is a fake winner” (Miss Mexico es una ganadora falsa). Acto seguido aseguró que iba a explicar el motivo de su fuerte acusación.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer (por el jueves) en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha (el presidente del certamen de belleza), tiene negocios con el padre de Fátima Bosch", expresó mediante un posteó en Instagram.

Asimismo, aseguró que “todos los detalles” se mostrarán en mayo de 2026 en un especial que prepara la plataforma de streaming. A su vez, aseguró que una semana antes, en Dubai, Raúl Rocha y su hijo lo instaron a votar por Fátima Bosh. Según su testimonio, le dijeron que necesitaban que ganara “porque será bueno para nuestro negocio”.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video con imágenes de la grabación del programa en cuestión, a modo de evidenciar que la misma tuvo lugar antes del certamen. Asimismo, compartió otra publicación de un video de los abucheos del público tras el anuncio de la nueva ganadora y comentó: “The audience is not happy about the fake winner” (La audiencia no está contenta con la ganadora falsa).

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

Fátima BoschMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
