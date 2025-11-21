Opinión
21 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La predicción de Osmel Sousa que se hizo realidad en Miss Universe: “Yo lo sabía”

El “Zar de la Belleza” compartió un video en redes demostrando que se cumplió lo que había anticipado

21 de noviembre de 2025 - 10:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Osmel Souza es conocido como el "Zar de las bellezas".
Osmel Souza, conocido como el "Zar de las bellezas", dio en el clavo con su pronóstico sobre la final (unknown)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Tras la victoria de Fátima Bosch, anoche en Miss Universe 2025, quien conquistó la cuarta corona del certamen de belleza para México, las redes se inundaron de reacciones y opiniones encontradas ante la decisión final que generó polémica.

RELACIONADAS

Sin embargo, el experto en certámenes de belleza, Osmel Sousa, había anticipado, de cierta manera, el desenlace. Sousa compartió un video en sus redes sociales donde se le ve, al comienzo de la transmisión televisiva de la competencia, afirmando quiénes serían las últimas finalistas.

“Esto va a estar entre México y Tailandia... acuérdense.”, había pronosticado horas antes el empresario cubano que anunció recientemente su renuncia oficial como asesor de la Organización Miss Universe.

Su trayectoria en los certámenes internacionales evidentemente le permitió tener una lectura acertada, pues, tal como predijo, la coronación se definió entre la mexicana Fátima Bosch y la tailandesa Veena Praveenar, con la venezolana Stephany Abasaly asegurando el tercer lugar.

Tras el resultado, reforzó su comentario en el calce de la publicación. “Les dije que esto iba a quedar entre México y Tailandia”, expresó regodeándose de su intuición afinada.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

El cubano también había compartido su opinión sobre las candidatas que más destacaron en la noche preliminar. Estas fueron:Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Costa de Marfil y Tailandia. Casi todas, con excepción de Costa Rica, entró al “Top 30″ del certamen.

La puertorriqueña Zashely Alicea Rivera logró anoche la octava clasificación consecutiva para Puerto Rico y logró una posición en el selecto grupo del “Top 12″. Sin embargo, no avanzó a la última ronda de preguntas.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

Miss Universe, Miss Universe Puerto Rico, Osmel Sousa, Certamen de belleza, Fátima Bosch
Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News
