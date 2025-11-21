La predicción de Osmel Sousa que se hizo realidad en Miss Universe: “Yo lo sabía”
El “Zar de la Belleza” compartió un video en redes demostrando que se cumplió lo que había anticipado
21 de noviembre de 2025 - 10:54 AM
Tras la victoria de Fátima Bosch, anoche en Miss Universe 2025, quien conquistó la cuarta corona del certamen de belleza para México, las redes se inundaron de reacciones y opiniones encontradas ante la decisión final que generó polémica.
Sin embargo, el experto en certámenes de belleza, Osmel Sousa, había anticipado, de cierta manera, el desenlace. Sousa compartió un video en sus redes sociales donde se le ve, al comienzo de la transmisión televisiva de la competencia, afirmando quiénes serían las últimas finalistas.
“Esto va a estar entre México y Tailandia... acuérdense.”, había pronosticado horas antes el empresario cubano que anunció recientemente su renuncia oficial como asesor de la Organización Miss Universe.
Su trayectoria en los certámenes internacionales evidentemente le permitió tener una lectura acertada, pues, tal como predijo, la coronación se definió entre la mexicana Fátima Bosch y la tailandesa Veena Praveenar, con la venezolana Stephany Abasaly asegurando el tercer lugar.
Tras el resultado, reforzó su comentario en el calce de la publicación. “Les dije que esto iba a quedar entre México y Tailandia”, expresó regodeándose de su intuición afinada.
El cubano también había compartido su opinión sobre las candidatas que más destacaron en la noche preliminar. Estas fueron:Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Costa de Marfil y Tailandia. Casi todas, con excepción de Costa Rica, entró al “Top 30″ del certamen.
La puertorriqueña Zashely Alicea Rivera logró anoche la octava clasificación consecutiva para Puerto Rico y logró una posición en el selecto grupo del “Top 12″. Sin embargo, no avanzó a la última ronda de preguntas.
