Familia de Alex Delgado anuncia detalles de sus exequias

La familia de Alex Delgado informó que las exequias fúnebres del periodista y director de programación de la emisora NotiUno se llevarán a cabo mañana, jueves 18 de diciembre, en la funeraria Ehret, en Cupey.

Según se comunicó a través de las redes sociales oficiales de la estación radial, la velación se llevará a cabo de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y a las 6:00 p.m. se celebrará una misa en su memoria. La familia extendió la invitación a amigos, colegas y ciudadanos que deseen acompañarlos para darle el último adiós.

Asimismo, se reiteró el deseo expresado por Delgado de que cualquier aportación que se desee realizar en su nombre, en lugar de arreglos florales, sea dirigida a la Fundación CAP Cáncer Pediátrico y a la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico.

La familia agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas en este momento.