EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de Alex Delgado anuncia detalles de sus exequias

Amigos, colegas y ciudadanos podrán acompañar a la familia del periodista en los actos fúnebres que se llevarán a cabo esta misma semana

17 de diciembre de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Delgado falleció a sus 49 años, tras enfrentar un sarcoma de tejidos blandos. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La familia de Alex Delgado informó que las exequias fúnebres del periodista y director de programación de la emisora NotiUno se llevarán a cabo mañana, jueves 18 de diciembre, en la funeraria Ehret, en Cupey.

RELACIONADAS

Según se comunicó a través de las redes sociales oficiales de la estación radial, la velación se llevará a cabo de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y a las 6:00 p.m. se celebrará una misa en su memoria. La familia extendió la invitación a amigos, colegas y ciudadanos que deseen acompañarlos para darle el último adiós.

Asimismo, se reiteró el deseo expresado por Delgado de que cualquier aportación que se desee realizar en su nombre, en lugar de arreglos florales, sea dirigida a la Fundación CAP Cáncer Pediátrico y a la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico.

La familia agradeció las muestras de solidaridad y apoyo recibidas en este momento.

Delgado, quien también fue panelista del programa televisivo Jugando Pelota Dura, falleció este martes en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer a los 49 años, tras enfrentar un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

Tags
Alex DelgadoFuneralesexequiasNotiunoMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
