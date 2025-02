Francisca Lachapel tendrá una niña

View this post on Instagram

Con la llegada de esta bebé, la pareja decidió no tener más hijos y enfocarse en su familia. “Estamos muy contentos. Vamos a tener un tercer hijo, me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera”, dijo la feliz mamá al revelar su embarazo. “Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo sin poder contener las lágrimas de la felicidad. Y entre risas, agregó: “¡Estoy feliz! Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”.