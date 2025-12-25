Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Gary Centeno estuvo hospitalizado tras ganar “reality show” de Telemundo: esto fue lo que pasó

El actor costarricense fue internado por severos problemas respiratorios después de “La isla: desafío extremo 2”

25 de diciembre de 2025 - 3:46 PM

Gary Centeno participó en “Top Chef VIP 3” y en “La isla: desafío extremo”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El actor costarricense Gary Centeno informó que salió del hospital luego de permanecer varios días internado por diversos problemas de salud, relacionados con su participación en el “reality show” de Telemundo “La isla: desafío extremo”.

El artista compartió el diagnóstico mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó la importancia de cuidar la salud, especialmente en estas fechas.

Centeno explicó que solo su círculo cercano conocía la situación médica que enfrentó. Según detalló, los médicos decidieron dejarlo hospitalizado para realizarle varios estudios, debido a la complejidad de los problemas respiratorios que presentó. El actor aseguró que los resultados descartaron complicaciones graves.

“La salud es lo más valioso que tenemos. Solo mis amigos cercanos y familiares sabían de esta situación. Me dejaron internado varios días porque presenté neumonía, bronquitis y asma”, escribió el artista, confirmando que ya recibió el alta médica.

Centeno añadió que los médicos también le realizaron resonancias en los hombros, debido a lesiones que arrastró tras su participación en el “reality show”. Indicó que los exámenes no evidenciaron daños de gravedad y que su evolución fue positiva.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada

Reality ShowstelevisiónTelemundo
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
