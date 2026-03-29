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Hospitalizada Nashalí Enchautegui: “Mejorando pero esto ha sido una pesadilla”

La presentadora tuvo que ir de emergencia al hospital, donde se recupera

29 de marzo de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora permanece en el hospital. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora Nashalí Enchautegui se encuentra recluida en un institución hospitalaria en la isla desde el pasado viernes, ante un inesperado percance de salud.

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Enchautegui compartió, ayer, sábado, un video en sus redes sociales desde la habitación del hospital, donde explicó las razones por la que tuvo que recibir asistencia médica ante una intoxicación por alimentos.

“Bueno les cuento... llevo desde ayer viernes acá en el hospital. Me intoxiqué con comida y me gané una bella estadía en el hospital. Gracias a Dios mejorando pero esto ha sido una pesadilla. Les sigo poniendo al día! Me están cuidando de primera”, escribió Enchautegui, junto al video que publicó en sus redes sociales.

La presentadora comunicó que tiene un suero puesto y medicamentos por vena y que luego de 48 horas tuvo su primera ingesta de alimentos. Enchautegui no detalló cuáles alimentos le provocaron la intoxicación.

“Creo que voy a estar varios días más en lo que me recupero”, añadió la artista.

Hoy, Domingo de Ramos, Enchautegui compartió otra publicación en la que agradeció los mensajes de recuperación junto a una foto.

“Aún aquí y con un hambre feroz!!! Ya mi estómago está reaccionado mejor pero aún no puedo comer sólido. Recuperándome poco a poco. Gracias a todos por los buenos deseos”, indicó.

Tags
Nashalí EnchauteguiSalud
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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