Hospitalizada Nashalí Enchautegui: “Mejorando pero esto ha sido una pesadilla”

La presentadora Nashalí Enchautegui se encuentra recluida en un institución hospitalaria en la isla desde el pasado viernes, ante un inesperado percance de salud.

Enchautegui compartió, ayer, sábado, un video en sus redes sociales desde la habitación del hospital, donde explicó las razones por la que tuvo que recibir asistencia médica ante una intoxicación por alimentos.

“Bueno les cuento... llevo desde ayer viernes acá en el hospital. Me intoxiqué con comida y me gané una bella estadía en el hospital. Gracias a Dios mejorando pero esto ha sido una pesadilla. Les sigo poniendo al día! Me están cuidando de primera”, escribió Enchautegui, junto al video que publicó en sus redes sociales.

La presentadora comunicó que tiene un suero puesto y medicamentos por vena y que luego de 48 horas tuvo su primera ingesta de alimentos. Enchautegui no detalló cuáles alimentos le provocaron la intoxicación.

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“Creo que voy a estar varios días más en lo que me recupero”, añadió la artista.

Hoy, Domingo de Ramos, Enchautegui compartió otra publicación en la que agradeció los mensajes de recuperación junto a una foto.