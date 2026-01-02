“La Feria The Park” se despide con espectáculo especial de Jlexis

“La Feria The Park” está en sus últimos días en Puerto Rico, pero antes de despedirse tendrá una noche especial este lunes, 5 de enero (Víspera de Reyes).

Desde las 6:00 de la tarde contará con una presentación del cantante Jlexis, quien fuera uno de los más destacados de la segunda temporada del reality show de YouTube “La Casa de Alofoke”.

Jlexis, es compositor y cantante, con más de 4.7 millones seguidores en TikTok y más de 6.7 millones de plataformas de música. Es reconocido por sus sencillos “Envueltos”, “Me Tocó Verte Brillar”, “Voy a Toa”, “Astronauta”, “5 Letras”, “Increíble” y “La Nota”, entre otros.

Junto a Jlexis estarán como invitados especiales; Michael Flores, Tutu, JEYYFF, J Abdiel, Debians, Chanell, Bassyy y Torres, quienes se presentarán en la tarima de La Feria.

Las entradas, que incluyen todas machinas, pueden adquirirlas en la boletería de La Feria o a través de fammaevents.com. Este lunes la entrada estará limitada.