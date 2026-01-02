Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“La Feria The Park” se despide con espectáculo especial de Jlexis

El exhabitante de “La Casa de Alofoke” estará en tarima con otros invitados especiales

2 de enero de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jlexis estará en tarima el 5 de enero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

“La Feria The Park” está en sus últimos días en Puerto Rico, pero antes de despedirse tendrá una noche especial este lunes, 5 de enero (Víspera de Reyes).

RELACIONADAS

Desde las 6:00 de la tarde contará con una presentación del cantante Jlexis, quien fuera uno de los más destacados de la segunda temporada del reality show de YouTube “La Casa de Alofoke”.

Jlexis, es compositor y cantante, con más de 4.7 millones seguidores en TikTok y más de 6.7 millones de plataformas de música. Es reconocido por sus sencillos “Envueltos”, “Me Tocó Verte Brillar”, “Voy a Toa”, “Astronauta”, “5 Letras”, “Increíble” y “La Nota”, entre otros.

Junto a Jlexis estarán como invitados especiales; Michael Flores, Tutu, JEYYFF, J Abdiel, Debians, Chanell, Bassyy y Torres, quienes se presentarán en la tarima de La Feria.

Las entradas, que incluyen todas machinas, pueden adquirirlas en la boletería de La Feria o a través de fammaevents.com. Este lunes la entrada estará limitada.

“La Feria The Park” se despedirá de Puerto Rico el 6 de enero, día de Reyes, desde las 3:00 de la tarde.

