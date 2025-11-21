Opinión
21 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Las primeras palabras de Miss Venezuela a la nueva Miss Universe: “Yo sabía”

Stephany Abasali quedó segunda finalista en el certamen

21 de noviembre de 2025 - 11:59 AM

Miss Venezuela, Stephany Abasali, resultó segunda finalista en el certamen de belleza. (Sakchai Lalit)
Por El Nacional / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras la coronación de Miss México como la nueva Miss Universe, Stephany Abasali, representante de Venezuela en el certamen de belleza y segunda finalista del concurso, dijo que “sabía” que la mexicana sería la ganadora.

En una breve entrevista con Telemundo, Abasali contó lo primero que le dijo a Fátima Bosch, flamante Miss Universo.

“Yo sabía (que serías la ganadora), que lo había hecho demasiado bien, que estaba muy contenta. Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, dijo la venezolana.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Abasali también aprovechó para agradecer a todas las personas de todo el mundo que la apoyaron en su paso por el Miss Universo.

Su reinado con la corona mexicana tuvo algunos tropiezos.

“Estoy muy agradecida con Venezuela y con cada una de las personas que me han apoyado, no solo de mi nación, sino del mundo entero. Los llevo con mucho orgullo, mi tricolor querido”, dijo.

La coronación de Bosch en Tailandia como la nueva Miss Universo generó polémica. Personas en redes sociales consideraron que otras candidatas tenían mejor presencia, como Venezuela o Costa de Marfil.

Asimismo, otras personas atribuyeron el triunfo de Bosch al incidente que tuvo con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, previo al certamen.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

A principios de noviembre, el empresario tailandés insultó públicamente a Miss México en una ceremonia previa a la realización del certamen frente a decenas de concursantes por supuestamente no haber publicado contenido promocional relativo al evento.

Abasali tuvo una destaca participación en el Miss Universo y fue una de las candidatas favoritas del público por su presencia, elegancia y carisma. La venezolana resultó segunda finalista en el certamen de belleza.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

Tags
Miss UniverseFátima Bosch
ACERCA DEL AUTOR
El Nacional / GDA
El Nacional es un medio de comunicación venezolano, fundado en Caracas el 3 de agosto de 1943. Pretende contribuir a hacer viable la democracia en Venezuela, mostrando la real situación del...
