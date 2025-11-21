Las primeras palabras de Miss Venezuela a la nueva Miss Universe: “Yo sabía”

Tras la coronación de Miss México como la nueva Miss Universe, Stephany Abasali, representante de Venezuela en el certamen de belleza y segunda finalista del concurso, dijo que “sabía” que la mexicana sería la ganadora.

En una breve entrevista con Telemundo, Abasali contó lo primero que le dijo a Fátima Bosch, flamante Miss Universo.

“Yo sabía (que serías la ganadora), que lo había hecho demasiado bien, que estaba muy contenta. Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, dijo la venezolana.

Abasali también aprovechó para agradecer a todas las personas de todo el mundo que la apoyaron en su paso por el Miss Universo.

Su reinado con la corona mexicana tuvo algunos tropiezos.

“Estoy muy agradecida con Venezuela y con cada una de las personas que me han apoyado, no solo de mi nación, sino del mundo entero. Los llevo con mucho orgullo, mi tricolor querido”, dijo.

La coronación de Bosch en Tailandia como la nueva Miss Universo generó polémica. Personas en redes sociales consideraron que otras candidatas tenían mejor presencia, como Venezuela o Costa de Marfil.

Asimismo, otras personas atribuyeron el triunfo de Bosch al incidente que tuvo con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, previo al certamen.

A principios de noviembre, el empresario tailandés insultó públicamente a Miss México en una ceremonia previa a la realización del certamen frente a decenas de concursantes por supuestamente no haber publicado contenido promocional relativo al evento.

Abasali tuvo una destaca participación en el Miss Universo y fue una de las candidatas favoritas del público por su presencia, elegancia y carisma. La venezolana resultó segunda finalista en el certamen de belleza.