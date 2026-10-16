“Metamorfosis”: Ninel Conde revela el procedimiento que quiere volver a hacerse en los ojos

Ninel Conde está muy activa en redes sociales. La llamada “Bombón asesino” sorprendió a sus seguidores con sus más recientes fotografías, donde luce una rubia cabellera y unos ojos claros que algunos cibernautas cuestionaron en redes.

Ninel, quien forma parte de “Top Chef VIP”, recién cumplió 50 años, es amante del ejercicio, de la vida saludable y también de los arreglos estéticos, tema del que ha hablado públicamente, aunque algunos consideran que se desconocen el total de intervenciones estéticas o “arreglitos” a los que se ha sometido. Los comentarios en redes coinciden con que cada vez es menor el parecido a la “Ninel de antes”.

En una dinámica con sus fans, la cuestionaron sobre qué es lo que hace para “verse tan hermosa” y Ninel reiteró que se trata de disciplina, amor propio y para el cuidado de su rostro el uso de cremas, agua de rosas y radiofrecuencia facial, un tratamiento estético no invasivo que utiliza ondas electromagnéticas para calentar de forma controlada las capas más profundas de la piel.

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Conde compartió otro combo de fotos al que tituló “metamorfosis”; entre las confesiones que hizo con sus seguidores es que quiere someterse a un retoque de queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico y oftalmológico que consiste en inyectar o implantar pigmentos biocompatibles en el estroma de la córnea.

Hace un tiempo Ninel se sometió a una queratopigmentación, lo que cambió aún más su apariencia que se ha modificado al pasar de los años.