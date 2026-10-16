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“Metamorfosis”: Ninel Conde revela el procedimiento que quiere volver a hacerse en los ojos

La participante en “Top Chef VIP”, volvió a sorprender en redes con cabello rubio y ojos claros

16 de octubre de 2026 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninel Conde confirmó que llegó para destacarse en la cocina de Telemundo. (Facebook)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ninel Conde está muy activa en redes sociales. La llamada “Bombón asesino” sorprendió a sus seguidores con sus más recientes fotografías, donde luce una rubia cabellera y unos ojos claros que algunos cibernautas cuestionaron en redes.

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Ninel, quien forma parte de “Top Chef VIP”, recién cumplió 50 años, es amante del ejercicio, de la vida saludable y también de los arreglos estéticos, tema del que ha hablado públicamente, aunque algunos consideran que se desconocen el total de intervenciones estéticas o “arreglitos” a los que se ha sometido. Los comentarios en redes coinciden con que cada vez es menor el parecido a la “Ninel de antes”.

En una dinámica con sus fans, la cuestionaron sobre qué es lo que hace para “verse tan hermosa” y Ninel reiteró que se trata de disciplina, amor propio y para el cuidado de su rostro el uso de cremas, agua de rosas y radiofrecuencia facial, un tratamiento estético no invasivo que utiliza ondas electromagnéticas para calentar de forma controlada las capas más profundas de la piel.

Conde compartió otro combo de fotos al que tituló “metamorfosis”; entre las confesiones que hizo con sus seguidores es que quiere someterse a un retoque de queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico y oftalmológico que consiste en inyectar o implantar pigmentos biocompatibles en el estroma de la córnea.

Hace un tiempo Ninel se sometió a una queratopigmentación, lo que cambió aún más su apariencia que se ha modificado al pasar de los años.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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