Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Michelle López anuncia su salida de Salsoul 99.1 FM

Según la locutora, no pudieron llegar a un “acuerdo económico para la renovación (de contrato)”

8 de enero de 2026 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michelle López también es copresentadora de "Lo sé todo" de Wapa Televisión. (Vanessa Serra Díaz)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la cercanía con su público, Michelle López ha logrado trascender los micrófonos de la radio para convertirse en un referente de superación en los medios de Puerto Rico. Su capacidad de adaptación ha quedado evidenciada en plataformas como Wapa Televisión y en programas radiales de alto impacto.

RELACIONADAS

Esta tarde, precisamente, la pareja sentimental del pelotero Yadiel Rivera acudió a sus redes sociales para informar su salida de Salsoul 99.1 FM . Según precisó, este ciclo lo cierra en “gratitud” y con “respeto”.

“Hoy comparto con ustedes que he cerrado un ciclo profesional tras culminar mi relación contractual con Salsoul 99.1 FM como locutora radial del programa mañanero ‘La cura’. Luego de conversaciones abiertas y respetuosas, no se llegó a un acuerdo económico para lo renovación, por lo que ambas partes decidimos concluir esta etapa en mejores términos”, comenzó.

La comunicadora, de igual modo, se mostró agradecida con la gerencia de la estación y con sus compañeros de trabajo. López aseguró que fue un período de “conexión con la audiencia”.

En su despedida, la locutora prometió que pronto compartirá sus próximos pasos en la industria. “Se vienen cosas grandes”, afirmó.

Tags
Michelle LópezSalsoul
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: