Michelle López anuncia su salida de Salsoul 99.1 FM

Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la cercanía con su público, Michelle López ha logrado trascender los micrófonos de la radio para convertirse en un referente de superación en los medios de Puerto Rico. Su capacidad de adaptación ha quedado evidenciada en plataformas como Wapa Televisión y en programas radiales de alto impacto.

Esta tarde, precisamente, la pareja sentimental del pelotero Yadiel Rivera acudió a sus redes sociales para informar su salida de Salsoul 99.1 FM . Según precisó, este ciclo lo cierra en “gratitud” y con “respeto”.

“Hoy comparto con ustedes que he cerrado un ciclo profesional tras culminar mi relación contractual con Salsoul 99.1 FM como locutora radial del programa mañanero ‘La cura’. Luego de conversaciones abiertas y respetuosas, no se llegó a un acuerdo económico para lo renovación, por lo que ambas partes decidimos concluir esta etapa en mejores términos”, comenzó.

La comunicadora, de igual modo, se mostró agradecida con la gerencia de la estación y con sus compañeros de trabajo. López aseguró que fue un período de “conexión con la audiencia”.