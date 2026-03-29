Muere a los 94 años el actor James Tolkan, famoso por "Top Gun" y "Regreso al futuro

James Tolkan, conocido por sus papeles de figuras autoritarias en las películas “Back To The Future” y “Top Gun”, falleció a los 94 años.

Tolkan murió el jueves en Lake Placid, Nueva York, donde residía, según informó el sábado su agente, John Alcantar. En una breve necrológica publicada en el sitio web de “Regreso al futuro” se dice que Tolkan murió “pacíficamente”, pero no se indica la causa de su fallecimiento.

En “Regreso al futuro”, Tolkan encarnó al vicedirector Gerald Strickland, que llevaba pajarita y vigilaba a los alumnos en busca de problemas en los pasillos del ficticio instituto Hill Valley, en particular a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox.

“Tienes un verdadero problema de actitud, McFly”, dice el personaje de Tolkan en la película de 1985. “Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando vino aquí. Él también era un vago”.

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Tolkan también apareció en “Top Gun” como el oficial al mando Tom “Stinger” Jardian. Casi al final de la película, cuando Jardian pregunta al personaje de Tom Cruise, el capitán Pete “Maverick” Mitchell, sobre su elección para el futuro servicio, Mitchell responde que quiere ser instructor de Top Gun.

“Que Dios nos ayude”, responde riendo el personaje de Tolkan.