Nada de brillo ni lentejuelas: así fue la Navidad de Jennifer López

A lo largo de su carrera, Jennifer López ha mantenido el título de la reina indiscutible del glamour. No importa cuál sea la ocasión, la actriz y cantante nunca decepciona con sus “looks”.

En Navidad, sin embargo, la “Diva del Bronx” prefiere cambiar las lentejuelas por la intimidad del hogar y el cariño de los suyos. Este 2025 no fue la excepción.

A través de las redes sociales, López compartió con sus millones de seguidores parte de su plan para Nochebuena, tan inusual como encantador, que redefinió lo que significa celebrar con estilo.

Lejos de las fiestas de gala a los que tiene acostumbrados a sus fans, la empresaria instauró una tradición que puso el foco en la unión familiar más pura. En su residencia, la espera de Santa Claus se vivió bajo un código de vestimenta estricto pero profundamente acogedor: pijamas.

Tratándose de JLo, no se trató de una pieza de ropa para dormir cualquiera. La familia completa, hasta sus hijos y sus hermanas, se lucieron un conjunto de dos piezas en color rosa con delicadas rayas rojas, una elección cromática que huyó de lo convencional para abrazar una estética tan dulce como sofisticada.

La decoración de la mansión siguió la misma línea: un equilibrio entre lo vintage y lo romántico, donde el espíritu navideño se tiñe de tonos rosáceos sin perder ni un poco de su esencia. Asimismo, un árbol de dimensiones titánicas se alza como el gran protagonista. Decorado con una maestría que roza lo artístico, el pino luce bolas en oro rosa, destellos de brillo y flores doradas que captan cada haz de luz.

A pesar de que su vida personal ha atravesado cambios significativos tras su separación de Ben Affleck hace más de un año, López dio lecciones de madurez y generosidad. Solo unos días antes de esta reunión familiar en pijama, la cantante fue fotografiada en las calles de Los Ángeles en muestra de que la amistad con su exmarido es una realidad sólida.