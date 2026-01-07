Nuevo “reality show” digital se suma a la oferta con un boricua entre sus participantes

Bajo el sol de Miami y la mirada constante de miles de espectadores en YouTube, ha nacido “El rancho de destino”, una apuesta que busca revolucionar el entretenimiento digital hispano a través de una dinámica sin filtros las 24 horas del día. Esta producción, que reúne a influencers y artistas latinos en un entorno de presión y convivencia total, marca un hito en la creación de contenido independiente desde la codiciada ciudad.

“El rancho de destino”, el primer “reality show” hispano en Miami transmitido 24/7, arrancó el 4 de enero con 16 personalidades de la farándula hispana. Entre todos, se destaca la participación del creador de contenido boricua, Luis Rafael Cotto Ocasio, mejor conocido como “Burbupr”.

La competencia de convivencia se desarrolla en un rancho de Miami y durará poco más de un mes (aproximadamente 34 días). Los participantes, de igual modo, lucharán día a día por un premio final de $50,000.

Cotto Ocasio se ha dado a conocer entre los creadores de contenido en Instagram más recientes. Con su jocosidad, el boricua ha tratado de ayudar a las personas a olvidarse de los problemas mediante la alegría.

“Mi propósito es motivar a la gente a que sigan hacia adelante para prosperar y crecer, que se mantengan positivos, que me vean como ejemplo, del chico que salió de un residencial público en un barrio de Puerto Rico y prosperó”, dijo Burbupr en una entrevista para Hoy en el 2022.