EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevo “reality show” digital se suma a la oferta con un boricua entre sus participantes

“El rancho de destino” fue creado por el influencer dominicano Destino Tolk

7 de enero de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Burbupr, además, es bailarín y deportista. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el sol de Miami y la mirada constante de miles de espectadores en YouTube, ha nacido “El rancho de destino”, una apuesta que busca revolucionar el entretenimiento digital hispano a través de una dinámica sin filtros las 24 horas del día. Esta producción, que reúne a influencers y artistas latinos en un entorno de presión y convivencia total, marca un hito en la creación de contenido independiente desde la codiciada ciudad.

“El rancho de destino”, el primer “reality show” hispano en Miami transmitido 24/7, arrancó el 4 de enero con 16 personalidades de la farándula hispana. Entre todos, se destaca la participación del creador de contenido boricua, Luis Rafael Cotto Ocasio, mejor conocido como “Burbupr”.

La competencia de convivencia se desarrolla en un rancho de Miami y durará poco más de un mes (aproximadamente 34 días). Los participantes, de igual modo, lucharán día a día por un premio final de $50,000.

Cotto Ocasio se ha dado a conocer entre los creadores de contenido en Instagram más recientes. Con su jocosidad, el boricua ha tratado de ayudar a las personas a olvidarse de los problemas mediante la alegría.

“Mi propósito es motivar a la gente a que sigan hacia adelante para prosperar y crecer, que se mantengan positivos, que me vean como ejemplo, del chico que salió de un residencial público en un barrio de Puerto Rico y prosperó”, dijo Burbupr en una entrevista para Hoy en el 2022.

Su satisfacción más grande, asimismo, es ir por las calles y que un padre le diga con orgullo que sus hijos le siguen. Dentro de sus proyectos futuros quiere enfocarse en visitar fundaciones sin fines de lucro como casas de mujeres maltratadas, centros de niños de síndrome de Down y centros hospitalarios especializados en pacientes de cáncer.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
